Casa Blanca califica de “poco seria” la contraoferta de los demócratas para reabrir el DHS

En el quinto día del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Casa Blanca endureció el tono contra los demócratas y calificó como “muy poco seria” la más reciente contraoferta presentada para reanudar la financiación de la agencia.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, aseguró en conferencia de prensa que la propuesta enviada por legisladores demócratas no representa un esfuerzo genuino por resolver el impasse que mantiene sin fondos al DHS desde el pasado sábado.

“Anoche los demócratas enviaron una contrapropuesta que, francamente, era muy poco seria, y esperamos que se pongan serios muy pronto, porque los estadounidenses se verán afectados”, afirmó.

El cierre afecta a dependencias clave como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera de los Estados Unidos y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), cuyos empleados continúan trabajando sin recibir salario mientras no se alcance un acuerdo presupuestario.

Estas agencias han estado bajo fuego tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, incidentes que encendieron las alarmas sobre el uso de la fuerza.

.@PressSec: "Democrats are the reason that @DHSgov is currently shut down. They have chosen to act against the American people for political reason and now, we have FEMA workers, the men and women of the @USCG… will be working without paychecks for no good reason other than the… pic.twitter.com/BvgVgxfDvT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 18, 2026

Demócratas exigen límites a operativos migratorios

La financiación del DHS expiró tras fracasar en el Congreso un intento por extender temporalmente los fondos hasta septiembre. Casi todos los demócratas bloquearon la medida al considerar que no establecía restricciones suficientes a las operaciones migratorias en áreas urbanas.

Entre sus principales demandas figuran el fin de las patrullas itinerantes en ciudades, la prohibición de que agentes ingresen en espacios considerados sensibles sin orden judicial, la adopción de un código más estricto sobre el uso de la fuerza y la obligación de que los agentes no cubran su rostro o utilicen cámaras corporales durante los operativos.

La portavoz también responsabilizó directamente a los demócratas del cierre y los acusó de actuar por motivaciones políticas. “Han optado por actuar en contra del pueblo estadounidense solo para pelear con el presidente”, sostuvo, en referencia a Donald Trump.

Leavitt señaló que, hasta el momento, no se han producido conversaciones directas entre el mandatario y los líderes demócratas en el Congreso, aunque afirmó que funcionarios de la Casa Blanca mantienen contactos con legisladores de ambos partidos.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, ha criticado previamente las propuestas de la Casa Blanca, calificándolas también de “poco serias”, en un intercambio de señalamientos que refleja la creciente polarización en Washington.

Mientras continúan las negociaciones, miles de trabajadores federales permanecen en la incertidumbre y sin salario, en medio de un enfrentamiento político que, por ahora, no muestra señales claras de solución.

