Amnistía Internacional pide liberar a periodista latina detenida por ICE en Nashville

La organización Amnistía Internacional Estados Unidos pidió la liberación inmediata de la periodista Estefany Rodríguez, quien fue detenida el 4 de marzo en Nashville, Tennessee, por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Según informes de prensa citados por la organización, la comunicadora fue arrestada aparentemente sin una orden judicial a pesar de encontrarse legalmente en Estados Unidos.

“Debe ser liberada urgentemente”, dice Amnistía

Justin Mazzola, subdirector de investigación de la organización, afirmó que Rodríguez debe ser liberada de inmediato.

“La Sra. Rodríguez debe ser liberada urgentemente y reintegrada a su comunidad y a su labor periodística”, señaló Mazzola.

El representante de Amnistía añadió que el sistema migratorio estadounidense no debería utilizarse como una herramienta para silenciar el trabajo de los periodistas.

Periodista cubría temas migratorios

Rodríguez trabaja para Nashville Noticias y Univision 42 Nashville, donde cubre temas relacionados con la aplicación de la ley migratoria.

De acuerdo con los reportes, la periodista fue detenida mientras viajaba en un vehículo identificado con el medio Nashville Noticias.

Rodríguez es originaria de Colombia, país del que huyó tras recibir amenazas de muerte debido a su trabajo periodístico. Actualmente se encuentra solicitando asilo en Estados Unidos.

Fue trasladada a un centro de ICE

Tras su arresto, la periodista fue trasladada a un centro de procesamiento de ICE en Louisiana, según los informes citados por la organización.

Amnistía Internacional calificó la detención como un ejemplo preocupante de lo que describió como ataques crecientes contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

La organización recordó que el gobierno estadounidense tiene la obligación de proteger la libertad de expresión y el trabajo periodístico.

Según Mazzola, una prensa libre es fundamental para exigir rendición de cuentas a los gobiernos y otros actores de poder, por lo que los periodistas deben poder ejercer su labor sin temor a intimidación o represalias.

