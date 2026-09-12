El Real Madrid goleó al Rayo, pero Mourinho cuestiona la falta de contundencia

El Real Madrid consiguió una goleada 4-1 sobre el Rayo Vallecano en el Estadio Santiago Bernabéu por la quinta fecha de LaLiga, pero José Mourinho terminó el partido con un reclamo claro hacia su equipo: la cantidad de oportunidades desperdiciadas. Aunque el conjunto blanco volvió a ganar después de la derrota ante el Real Betis y amplió a 14 sus goles marcados como local en el inicio de la temporada, el entrenador portugués consideró que todavía existe margen para mejorar frente al arco.

“Estamos marcando mucho, pero también estamos fallando muchísimas ocasiones (…) Acabo de decirle a mi equipo, algún día, algún pobre equipo pagará por todas estas ocasiones que fallamos. Algún día, le marcaremos siete goles a algún equipo”, afirmó Mourinho después del encuentro.

El triunfo también permitió al Real Madrid recuperar tranquilidad después de una semana marcada por los cuestionamientos. La victoria 2-1 ante el Inter de Milán en la Champions League había estado acompañada por silbidos en el Bernabéu, mientras que la derrota contra el Betis había aumentado las dudas alrededor del equipo.

Mourinho calificó los tres puntos ante el Rayo como “fundamentales”, especialmente por la caída sufrida el fin de semana anterior. El técnico también destacó el rendimiento de sus jugadores después del esfuerzo realizado a mitad de semana frente al conjunto italiano.

El marcador, sin embargo, no refleja completamente cómo transcurrió el encuentro. El Rayo comenzó presionando muy arriba y durante los primeros minutos consiguió incomodar al conjunto blanco. Tsitaishvili obligó a intervenir a Thibaut Courtois después de superar a Carreras, mientras que Pedro Díaz también exigió al guardameta belga en el tramo final de la primera mitad.

Dos minutos cambiaron el partido

El encuentro tomó otra dirección cuando el Real Madrid encontró dos goles en apenas 120 segundos. Carreras ingresó al área y fue derribado por Lejeune, quien llegó tarde a la acción. Kylian Mbappé convirtió el penalti ante Audero y adelantó al equipo local.

La defensa del Rayo volvió a quedar expuesta poco después. Lejeune intentó jugar hacia su portero, pero Vinícius aprovechó el error y recuperó la pelota para asistir a Carreras, quien combinó con Mbappé antes de marcar el segundo tanto.

Real Madrid with a wonderful team goal finished off by Álvaro Carreras ? pic.twitter.com/w0EtSc61pD — ESPN FC (@ESPNFC) September 12, 2026

El Real Madrid había pasado de lidiar con la presión del Rayo a controlar el encuentro. Vinícius también comenzó a recuperar el respaldo del estadio después de una semana en la que había sido uno de los principales focos de los silbidos.

Jude Bellingham amplió la ventaja antes del descanso. El inglés apareció desde atrás para aprovechar un balón enviado por Vinícius, que había recibido previamente de Carreras. El Bernabéu respondió con el “Hey Jude” y después coreó el nombre del brasileño.

Jude Bellingham gives Vini Jr. a kiss on the forehead after he assisted him ?? pic.twitter.com/UGhYMuOl8g — ESPN FC (@ESPNFC) September 12, 2026

La segunda mitad fue diferente. El Rayo volvió a encontrar espacios y Camello redujo la diferencia tras un error entre Camavinga y Vinícius. Con el 3-1, Courtois tuvo que intervenir nuevamente ante dos intentos de Tsitaishvili, mientras los silbidos reaparecieron en las gradas.

El Real Madrid terminó recuperando el control en el tramo final. Güler aportó acciones para contener la reacción visitante y Mbappé cerró la goleada al contragolpe con un disparo cruzado.

El resultado dejó al equipo de Mourinho con una victoria amplia, aunque el propio entrenador puso el foco en todo aquello que el marcador no mostró: las ocasiones que quedaron sin convertir. Para el portugués, la producción ofensiva del Real Madrid puede ser todavía mayor si consigue aprovechar una parte de las oportunidades que está generando.

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