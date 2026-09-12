Mastantuono brilla por primera vez en Europa con un hat-trick

Franco Mastantuono fue la figura de la Fiorentina en su primera victoria de la temporada en la Serie A. El argentino marcó tres goles en el triunfo por 2-4 frente al Venezia y encabezó la remontada del conjunto de Florencia, que consiguió sus primeros tres puntos del campeonato después de comenzar con tres derrotas consecutivas.

El delantero, cedido por el Real Madrid, tuvo una actuación decisiva en el regreso de Paolo Vanoli al banquillo del Fiorentina. Su intervención fue determinante para cambiar el rumbo de un partido que comenzó con ventaja para el Venezia.

Mastantuono apareció antes del descanso con una ráfaga que modificó el marcador en apenas un minuto. El argentino anotó dos veces en ese breve tramo y permitió que el Fiorentina se marchara al entretiempo por delante.

El protagonismo del jugador de 19 años no terminó allí. En el minuto 84 volvió a marcar para completar su ‘hat-trick’ y establecer el 1-4, en una noche en la que consiguió sus primeros tres goles con el equipo italiano.

Franco Mastantuono gets his hat-trick ?



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Pellegrino también marca y el Fiorentina rompe su mala racha

El segundo argentino que celebró en el encuentro fue Matteo Pellegrino. El atacante, incorporado a la Fiorentina durante este mercado estival procedente del Parma, anotó en el minuto 66 para ampliar la ventaja del conjunto ‘viola’.

El Venezia logró descontar poco después del tercer gol de Mastantuono. Antoine Hainaut marcó en el minuto 86 y puso el 2-4 definitivo, pero el equipo local no consiguió acercarse lo suficiente para evitar la derrota.

El resultado permitió al Fiorentina abandonar el último lugar que ocupaba después de un comienzo complicado en la competición. Antes de este partido, el conjunto de Florencia había perdido sus tres primeros encuentros de la Serie A ante Roma, Frosinone y Torino.

Franco Mastantuono scores his first two Serie A goals one minute apart ?



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La victoria también coincidió con el regreso de Vanoli al banquillo del equipo. El técnico italiano asumió nuevamente esta semana después de la destitución de Fabio Grosso y dirigió al Fiorentina en su primer partido de esta nueva etapa.

Vanoli ya había estado al frente del club durante la temporada pasada. En aquella ocasión, consiguió sacar al equipo de la última posición y asegurar su permanencia después de un inicio de campaña marcado por malos resultados.

Frente al Venezia, el entrenador encontró en Mastantuono a su principal protagonista. El argentino respondió con tres goles en un mismo partido y fue determinante para que la Fiorentina pudiera revertir el marcador y sumar por primera vez de a tres en la presente temporada de la Serie A.

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