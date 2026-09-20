Ucrania golpea Moscú con unos 450 drones en el mayor ataque contra la capital rusa hasta la fecha

Ucrania lanzó su mayor ataque con drones contra la región de Moscú, según las autoridades rusas. Los aparatos impactaron la principal refinería de petróleo de la capital y un edificio residencial.

El alcalde Sergei Sobyanin declaró que 450 drones que se dirigían a la capital fueron derribados en lo que calificó como “el mayor ataque” hasta la fecha.

Por su parte, el gobernador de la región informó que al menos dos personas murieron y 20 resultaron heridas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que Kyiv había atacado con drones y misiles una instalación petrolera rusa “clave” y un centro logístico en la región, lo que representa “miles de millones de dólares que sustentan la maquinaria de guerra”.

Mientras tanto, las autoridades ucranianas informaron que nueve personas, entre ellas tres niños, murieron en ataques rusos perpetrados el sábado contras las regiones de Kyiv y Sumy.

Reuters: Al menos dos personas murieron y 20 resultaron heridas.

Rusia y Ucrania han intensificado recientemente sus ataques, dirigidos contra instalaciones de generación de energía y transporte, así como contra importantes centros logísticos.

Una mujer de 44 años murió el domingo en Sofyino, una localidad rural de la región de Moscú, después de que un dron impactara contra un edificio residencial de tres plantas, según informó el jefe regional, Andrei Vorobyev. Otras cinco personas, entre ellas dos niños, resultaron heridas.

Un anciano falleció después de que una vivienda particular fuera alcanzada por un proyectil en el distrito de Orekhovo-Zuevo, a unos 110 kilómetros al este de Moscú, añadió el gobernador Andrei Vorobye.

En las redes sociales se han difundido videos que parecen mostrar explosiones sobre el cielo nocturno de Moscú y un almacén incendiado. La BBC no ha verificado de manera independiente la autenticidad de esas imágenes.

Reuters: Los drones ucranianos golpearon un edificio residencial en la región de Moscú.

El alcalde Sobyanin declaró que un dron había impactado contra un edificio cerca de uno de los bulevares de la capital y la refinería de petróleo, donde, según funcionarios militares ucranianos, tres unidades clave resultaron dañadas.

Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, la planta suministra más de un tercio del combustible de la región de Moscú, y parte de su gasolina, diésel y combustible de aviación se destina al ejército ruso.

El ministro ucraniano de Defensa aseguró que atacar dichas instalaciones “socava directamente la capacidad del enemigo para continuar su guerra de agresión y abastecer a sus formaciones militares”.

Sobyanin, por su parte, afirmó que el ataque principal fue “un intento de perturbar” las elecciones parlamentarias rusas, que el domingo cumplían su tercer día y último día.

La votación está estrictamente controlada por el Kremlin y ha sido criticada por no ser libre, justa ni transparente.

Los medios estatales rusos informaron que un funcionario electoral fue una de las dos personas que murieron en un ataque con drones contra un autobús en una zona de Jersón controlada por Moscú, en Ucrania, el domingo, citando al jefe de la comisión electoral rusa.

Reestriciones en el aeropuerto

Mientras tanto, el aeropuerto de Sheremétievo, el mayor de Moscú, advirtió a los pasajeros de que durante la noche se habían impuesto restricciones temporales. En Vnúkovo, otro de los terminales que dan servicio a la ciudad, se suspendieron todas las llegadas y salidas.

Las restricciones en ambos terminales se levantaron el domingo por la mañana, pero las autoridades de ambos advirtieron que algunos vuelos aún podrían sufrir retrasos.

El ataque se produjo después de que una madre y sus dos hijos pequeños, un niño y una niña, murieran el sábado en un bombardeo ruso sobre Fastiv, una ciudad situada cerca de Kyiv, según explicó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital.

Posteriormente, declaró que un niño herido en un ataque separado en Vyshhorod, al norte de la capital ucraniana, también había fallecido en el hospital.

En la región nororiental de Sumy, cuatro personas murieron cuando un dron ruso impactó contra el auto en el que viajaban, según declaró Oleh Hryhorov, alto funcionario local.

Según Zelensky, Rusia también atacó un monasterio en la región de Jersón con un dron el sábado, matando a un miembro del clero e hiriendo a otros cuatro.

Natalia Kolesnikova/Anadolu via Getty Images: Los ataques ucranianos contra Moscú han coincidido con el último día de las elecciones parlamentarias.

Tanto Rusia como Ucrania han seguido alcanzando sus objetivos de infraestructura energética durante la última semana, a pesar de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmó en las redes sociales que ambas partes habían acordado no hacerlo.

El viernes, Trump firmó un proyecto de ley de sanciones que apunta a la economía rusa mediante la imposición de aranceles a los mayores compradores de petróleo y gas del país, entre los que se incluyen China e India.

La legislación otorga al presidente de Estados Unidos la facultad de imponer aranceles del 100% a los principales compradores de energía rusa.

El presidente ruso Vladimir Putin lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.