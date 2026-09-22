Qué depara el otoño 2026 a tu signo del zodiaco: el horóscopo de la temporada

El otoño de 2026 comenzó el 22 de septiembre con el equinoccio, dando paso a una nueva etapa astrológica marcada por ajustes, reflexión y reinicios.

Durante los próximos meses, distintos movimientos planetarios pueden poner el foco en el amor, las relaciones, el trabajo, la familia, las finanzas y la transformación personal.

El portal CBC detalló que la temporada comienza con el Sol entrando en Libra, mientras que octubre traerá algunos de los movimientos más importantes.

El 3 de octubre, Venus comenzará su retrogradación en Escorpio, invitando a revisar la manera en que nos relacionamos y aquello que esperamos de nuestros vínculos.

Más adelante, el 23 de octubre, el Sol entrará en Escorpio y aumentará el interés por temas profundos, emociones e intimidad.

Un día después, Mercurio iniciará su retrogradación en este mismo signo, un tránsito asociado en astrología con la necesidad de revisar conversaciones y decisiones.

El 21 o 22 de noviembre, dependiendo de la zona horaria, el Sol entrará en Sagitario.

La energía astrológica cambiará entonces hacia una perspectiva más aventurera, optimista y orientada al futuro.

Los tránsitos de esta temporada plantean una temática común: detenerse para comprender qué funciona y qué necesita modificarse.

Para algunos signos, esto estará relacionado con el amor; para otros, con la carrera profesional, las amistades, la familia o la manera de administrar sus recursos.

Aries

El otoño te invita a revisar tus relaciones y compromisos. Desde el 3 de octubre, Venus retrógrado en tu zona de transformación puede llevarte a preguntarte dónde estás invirtiendo tu tiempo y energía.

Hacia el 10 de diciembre, Saturno directo favorecerá una mayor conciencia sobre tu crecimiento personal y profesional.

Tauro

Venus retrógrado desde el 3 de octubre pone el énfasis en tus relaciones. Expresar claramente lo que deseas será fundamental.

El 29 de noviembre, un aspecto entre Urano y Plutón puede coincidir con oportunidades relacionadas con tus talentos, recursos y carrera.

Géminis

Mercurio retrógrado desde el 24 de octubre puede generar cierta sensación de estancamiento en asuntos laborales y cotidianos.

Organizar mejor tu agenda y tener planes alternativos será importante. En diciembre, Neptuno directo puede impulsar nuevas colaboraciones y proyectos colectivos.

Cáncer

Venus retrógrado puede hacer que tu creatividad avance a un ritmo diferente. En lugar de presionarte, utiliza este periodo para descubrir nuevamente aquello que te produce alegría.

A partir del 12 de diciembre, Neptuno directo puede renovar tu confianza en el ámbito profesional.

Leo

El otoño puede llevarte a reconsiderar asuntos relacionados con el hogar y la familia.

Los cambios domésticos podrían convertirse en una forma de crear mejores condiciones para tus objetivos profesionales.

El 29 de noviembre también puede favorecer nuevas conexiones y vínculos importantes.

Virgo

Venus retrógrado te invita a establecer límites en conversaciones, actividades sociales y compromisos cotidianos.

A partir de diciembre, Neptuno directo puede ayudarte a profundizar en procesos emocionales y a comprender mejor aquello que necesitas dejar atrás.

Libra

El otoño comienza para ti con una revisión de tus valores y deseos. Venus retrógrado desde el 3 de octubre puede hacerte cuestionar comparaciones y prioridades materiales.

En diciembre, Neptuno directo favorecerá una mayor atención hacia tus relaciones y el tiempo de calidad con quienes quieres.

Escorpio

La transformación será uno de los grandes temas de tu otoño. Venus retrógrado en tu propio signo puede impulsar una revisión profunda de tu imagen y de la persona que quieres ser.

El 29 de noviembre, un aspecto entre Urano y Plutón puede destacar el apoyo de familiares y seres queridos.

Sagitario

El otoño te pide paciencia. Venus retrógrado puede dificultar distinguir claramente entre deseos, sueños y realidad, mientras que Mercurio retrógrado desde el 24 de octubre recomienda pensar antes de hablar.

Escuchar con atención será especialmente importante en tus relaciones y trabajo.

Capricornio

Las amistades y los grupos ocuparán un lugar central. Venus retrógrado puede ayudarte a identificar qué vínculos siguen alineados con tus valores.

Cuando Mercurio también retrograde en esta zona, será importante aclarar expectativas y evitar malentendidos.

Acuario

Venus retrógrado en tu área profesional puede hacerte cuestionar algunas de tus metas. Es posible que descubras que determinados objetivos ya no representan quién eres.

El 29 de noviembre puede ser un momento especialmente interesante para mostrar proyectos creativos y compartir nuevas ideas.

Piscis

Mercurio retrógrado desde el 24 de octubre exige mayor atención a los detalles, especialmente en asuntos relacionados con estudios, viajes, creencias y responsabilidades.

En diciembre, Neptuno directo puede modificar tu perspectiva sobre el dinero, la seguridad y aquello que realmente valoras.