Qué signos del zodiaco atraen abundancia en otoño 2026

El otoño de 2026 comenzará el 22 de septiembre y, según la astrología, traerá una temporada marcada por cambios, reflexión y nuevas oportunidades para avanzar.

Mientras los días de verano llegan a su fin, el cambio de estación puede convertirse simbólicamente en un momento para replantear objetivos, organizar las finanzas, fortalecer vínculos y buscar nuevas formas de crecimiento.

Sin embargo, predicciones astrológicas de expertos al sitio Parade.com, señalan que Cáncer, Leo, Libra y Acuario podrían tener una conexión especial con la abundancia durante esta temporada.

Explicaron que los movimientos de Marte, Júpiter, Venus y el Sol crearán diferentes escenarios relacionados con los ingresos, la confianza personal, las relaciones y las oportunidades profesionales.

Detallaron que el otoño estará acompañado por dos retrogradaciones importantes.

Venus, asociado en astrología con los valores, el dinero y las relaciones, retrogradará de Escorpio a Libra entre el 3 de octubre y el 13 de noviembre.

Por su parte, Mercurio retrogradará en Escorpio del 24 de octubre al 13 de noviembre. Estos periodos suelen interpretarse como etapas de revisión e introspección.

También habrá fechas que, dentro de esta interpretación astrológica, podrían favorecer el optimismo y la expansión.

Alrededor del 15 de octubre, el Sol en Libra formará un sextil con Júpiter en Leo, mientras que el 16 de noviembre, Marte se alineará con Júpiter en Leo.

Estas configuraciones se relacionan simbólicamente con confianza, iniciativa y capacidad para perseguir objetivos ambiciosos.

1. Cáncer

Para Cáncer, el otoño podría convertirse en una etapa especialmente importante para generar nuevas fuentes de ingresos.

Marte ingresará en su segunda casa astrológica, relacionada con el dinero, los recursos y los valores personales, el 27 de septiembre.

Esta posición podría impulsar a Cáncer a reconocer mejor sus habilidades y buscar una compensación acorde con aquello que puede ofrecer.

Después de un verano en el que Marte habría fortalecido su determinación, el otoño plantea una etapa para convertir esa energía en resultados concretos.

El 16 de noviembre, la conexión entre Marte y Júpiter podría potenciar simbólicamente este escenario.

Para Cáncer, la abundancia podría estar relacionada con atreverse a valorar su trabajo de una manera diferente.

2. Leo

Leo podría vivir una temporada especialmente dinámica. Júpiter, planeta asociado con la expansión y la abundancia dentro de la astrología, se encuentra en este signo desde julio, activando simbólicamente su identidad y confianza personal.

El 15 de octubre será una fecha destacada, cuando el Sol, regente de Leo, forme un sextil con Júpiter. Este tránsito puede favorecer la comunicación, la exposición personal y las oportunidades que surgen al expresar ideas con seguridad.

Además, Marte llegará a Leo el 27 de septiembre, aumentando la energía y la iniciativa.

Conversaciones, contactos, proyectos creativos o nuevas formas de mostrar el talento personal podrían convertirse en caminos hacia mayores oportunidades durante el otoño.

3. Libra

El otoño comienza precisamente durante la temporada de Libra, por lo que este signo tendrá al Sol recorriendo su primera casa astrológica.

Esta energía se relaciona con la identidad, la confianza y la manera en que una persona se presenta ante los demás.

El 15 de octubre, el sextil entre el Sol y Júpiter podría favorecer especialmente las conexiones sociales.

Nuevas amistades, contactos profesionales o colaboraciones podrían abrir puertas inesperadas.

No obstante, Venus, planeta regente de Libra, estará retrógrado entre el 3 de octubre y el 13 de noviembre.

Esta etapa invita a revisar las aspiraciones personales y financieras antes de tomar decisiones definitivas.

Para Libra, la abundancia podría comenzar con una pregunta importante: qué quiere construir realmente y cuánto valor está dispuesto a reconocer en sí mismo.

4. Acuario

Para Acuario, las relaciones personales podrían convertirse en una fuente importante de oportunidades durante el otoño.

Marte ingresará en su séptima casa, asociada con las relaciones, asociaciones y colaboraciones, el 27 de septiembre.

La conexión entre Marte y Júpiter del 16 de noviembre podría destacar especialmente las alianzas con amigos, colegas o parejas.

Una colaboración bien planteada podría ayudar a desarrollar proyectos que individualmente serían más difíciles de impulsar.

Además, durante la temporada de Libra, el Sol iluminará la novena casa de Acuario, relacionada con viajes, aprendizaje, nuevas experiencias y expansión de horizontes.

Adquirir habilidades, trabajar con un mentor o compartir conocimientos podría contribuir a su crecimiento personal y profesional.