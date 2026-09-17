5 signos del zodiaco encuentran el amor desde ahora y hasta que termine 2026

Los últimos meses de 2026 podrían traer importantes movimientos en la vida sentimental de algunos signos del zodiaco.

Predicciones astrológicas señalan que los movimientos de Venus, Júpiter y Marte crearán un escenario especialmente activo para el romance, las nuevas relaciones y los vínculos que podrían transformar la manera de entender el amor.

En un reporte astrológico, Horóscopo Negro explicó que Venus tendrá un papel protagonista durante este periodo.

Su movimiento retrógrado entre Escorpio y Libra estará relacionado, desde la perspectiva astrológica, con una etapa de revisión de los deseos, las relaciones y las decisiones sentimentales.

Después de varias semanas de dudas, conversaciones pendientes y asuntos del pasado, Venus recuperará su movimiento directo en Libra el 13 de noviembre.

Este cambio podría marcar un nuevo capítulo para determinados signos. No necesariamente significa que una expareja regresará, sino que algunas personas podrían comprender mejor qué buscan realmente en una relación y estar dispuestas a elegir de una manera diferente.

1. Acuario

Acuario aparece entre los signos con mayor movimiento en las relaciones debido a que Júpiter continúa recorriendo Leo, el signo opuesto a Acuario.

En astrología, esta posición pone el foco en las relaciones de pareja, asociaciones y personas que pueden adquirir una importancia especial.

Además, Marte permanecerá en Leo desde finales de septiembre hasta el 25 de noviembre, aumentando simbólicamente la intensidad de esta etapa.

Entre octubre y diciembre podría aparecer alguien con una personalidad fuerte, segura y directa.

Para Acuario, el reto estará en descubrir si realmente quiere mantener su independencia a toda costa o si existe una persona por la que estaría dispuesto a abrir un espacio importante en su vida.

2. Tauro

Tauro tendrá un periodo especialmente interesante debido al recorrido de Venus por Escorpio.

Venus entró inicialmente en este signo el 10 de septiembre y posteriormente retrogradará hacia Libra antes de regresar a Escorpio el 4 de diciembre, ya en movimiento directo.

Este proceso puede representar una revisión de los patrones sentimentales. Durante octubre y noviembre podrían surgir dudas, recuerdos o situaciones que obliguen a Tauro a preguntarse qué clase de relación desea realmente.

Diciembre podría sentirse diferente. Con Venus nuevamente directo en Escorpio, podría existir una mayor claridad para iniciar una relación o tomar una decisión sentimental importante.

La clave será no repetir los mismos patrones con una persona diferente.

3. Cáncer

Para Cáncer, Venus activa una zona relacionada con el romance, las citas, el deseo y las experiencias que permiten recuperar la ilusión por alguien.

El 9 de noviembre habrá Luna Nueva en Escorpio y Venus regresará a este signo el 4 de diciembre después de completar su periodo retrógrado.

Por ello, el final de 2026 podría dividirse en dos etapas: primero una fase de descubrimiento y revisión, seguida por otra de mayor claridad emocional.

Puede aparecer una nueva atracción o comenzar una historia que inicialmente parezca intensa.

Sin embargo, las predicciones invitan a Cáncer a observar algo más allá de la química inicial: la capacidad de esa persona para permanecer presente cuando la emoción disminuye.

4. Géminis

Géminis podría experimentar un cambio sentimental importante cuando Venus retrógrado regrese a Libra el 25 de octubre y posteriormente recupere su movimiento directo el 13 de noviembre.

Libra representa para Géminis un área relacionada con romance, diversión, creatividad y citas.

Por eso, una nueva historia podría comenzar de una manera aparentemente casual.

Una conversación, una salida con amigos, un evento o una actividad relacionada con sus intereses podría poner a Géminis frente a alguien especial.

Lo que comienza como algo ligero podría adquirir mayor importancia durante noviembre.

5. Aries

Aries también tendrá el terreno de las relaciones especialmente activado. Venus regresará a Libra el 25 de octubre y permanecerá allí cuando recupere su movimiento directo el 13 de noviembre.

Además, el 10 de octubre tendrá lugar una Luna Nueva en Libra, lo que dentro de la interpretación astrológica puede marcar el comienzo de una nueva etapa en los vínculos de pareja.

Octubre podría traer confusión o preguntas sobre lo que realmente se busca en el amor. Noviembre, en cambio, podría favorecer una mayor claridad.

Para Aries, una relación saludable podría comenzar cuando deje de asociar la intensidad emocional con la compatibilidad.