LAFC perdió el invicto en la MLS en el umbral del juego decisivo contra Cruz Azul

Una ventaja de tres goles podría parecer definitiva en la Concachampions, pero los Black & Gold de LAFC priorizaron el duelo contra Cruz Azul de mitad de semana al jugar sin varios titulares, sobre todo el surcoreano Son Heung-min, que provocó que perdiera el invicto en la MLS a manos del Portland Timbers 2-1.

La derrota dejó atrás una racha de siete partidos sin perder y cuando se esperaba que la alineación de la escuadra dorada pudiera mantener a flote la imbatibilidad de la escuadra angelina, al final la única nota destacada fue el primer gol en la Liga del canterano mexicano, argentino y estadounidense Jude Terry.

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Jude Terry, 17, puts Son Heung-min to shame with this banger for LAFC 🎯pic.twitter.com/S2SMRfK9fM — Men in Blazers (@MenInBlazers) April 11, 2026

Los Ángeles FC usó un cuadro campechano y puso adelante a gente como Denis Bouanga, Nathan Ordaz y Tyler Boyd; junto con Nkosi Tafari y Mathieu Choinière, representaron la esencia recurrente de LAFC este torneo y que buscaron solventar las ausencias del venezolano David Martínez, del surcoreano Heung Min Son y del portero francés Hugo Lloris.

Por esa razón, la única nota destacada del encuentro fue la anotación del canterano de LAFC Jude Terry, por quien se están peleando tres banderas: México, Argentina y Estados Unidos, debido a sus orígenes, empezando por sus abuelos maternos con sangre azteca, su papá de origen pampero y estadounidense por su sitio de nacimiento en Chula Vista, California.

Terry vive una identidad muy diversa, con la sangre caliente de los latinos, su herencia argentina con tintes europeos y la cereza en el pastel es su origen californiano, que lo colocan en una situación muy ventajosa para decidir qué playera defender en su madurez.

Su cercanía con la frontera mexicana lo hizo adoptar las costumbres latinas de este país, como hablar español fluido, tener gusto por la carne y el picante, que lo diferencian de sus compañeros, pero que lo hacen tener esa picardía necesaria para este deporte.

Los Black & Gold saltaron al terreno de juego de los leñadores con ocho rostros nuevos y el punto de partida fue el arco con Thomas Hasal, guardameta que a la media hora del encuentro sufrió un percance y abandonó la oportunidad de su carrera.

Cabral Carter debutó a sus 21 años como portero californiano y desgraciadamente, a los dos minutos del cambio, los Timbers inauguraron la pizarra al minuto 32 por conducto de Kristoffer Velde; luego, al 49 anotó Jude Terry en un gol histórico para el novato de 17 años en su juego de mayor relevancia.

Después vino el venezolano Kevin Kelsy para matar las aspiraciones angelinas, con más de medio equipo titular fuera de acción de cara al duelo contra Cruz Azul a mitad de semana en la Concachampions, para anidar el 2-1 al minuto 90+6, provocando que se acabara el invicto de los angelinos

De esta forma, el técnico canadiense Marc Dos Santos sabrá el próximo miércoles si su apuesta por la Concachampions fue la acertada en su panorama.

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