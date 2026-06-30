Heung-min Son pide disculpas a los aficionados por la eliminación del Mundial

El grupo de México en el Mundial de 2026 dejó una gran sorpresa. Korea del Sur fue tercera en el Grupo A y quedó eliminada en primera ronda de la Copa del Mundo. Heung-min Son, delantero de la selección asiática, lamentó el mal desempeño de su selección.

La selección de Korea inició con el pie derecho su participación en el Mundial. El conjunto asiático derrotó 2-1 a la República Checa en la primera jornada del grupo. Sin embargo, estos tres puntos fueron los únicos que obtuvieron en el torneo.

“No sé por dónde empezar. Quiero pedir sinceramente disculpas al pueblo de la República de Corea y a todos los aficionados que aman el fútbol”, inició el futbolista de Los Ángeles FC.

En la segunda ronda, Korea del Sur cayó por la mínima ante la selección mexicana con un gol de Luis Romo. Este tanto complicó las aspiraciones de la selección dirigida por Hong Myung-bo, antes de su dimisión.

“Soy muy consciente de que se han sacrificado muchas cosas por esta etapa. También siento un gran sentido de responsabilidad por no poder devolver el tiempo, el corazón, y el apoyo y el amor inquebrantables que nos habéis enviado”, agregó.

En la última jornada, Korea del Sur se jugaba su clasificación a la siguiente ronda contra Sudáfrica. En el papel, los asiáticos eran los favoritos, pero un gol de Thapelo Maseko acabó con las esperanzas de Heung-min Son y sus compañeros de selección. Korea del Sur no pudo sumar en dos partidos y eso les impidió ser uno de los mejores terceros de la competición.

“Les pido de corazón que envíen ánimo y apoyo a todos los jugadores, en lugar de criticarlos o lastimarlos demasiado“, concluyó Heung-min Son.

Heung-min Son en el Mundial

Después del Mundial de 2026, Heung-min Son llegó a 13 partidos en Copas del Mundo. Lo curioso del caso es que el exdelantero del Tottenham no ha podido marcar un gol en estos torneos desde la fase de grupos de Rusia 2018. Son acumula 7 partidos en blanco (ha marcado 3 goles en Mundiales).

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