Boletín policial alertó que mensajes de reclutamiento del ICE podían alentar violencia neonazi

Un boletín de inteligencia elaborado por autoridades de Colorado encendió las alarmas dentro de agencias policiales de Estados Unidos al advertir que publicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para reclutar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían ser interpretadas por grupos extremistas como un llamado a la violencia supremacista blanca.

La información fue revelada por el medio estadounidense The Intercept, que obtuvo documentos internos elaborados por el Centro de Análisis de Información de Colorado, una oficina dedicada al intercambio de inteligencia entre autoridades locales, estatales y federales.

De acuerdo con el informe, las autoridades señalaron que varios mensajes difundidos en redes sociales por el DHS incluían referencias, frases y símbolos frecuentemente utilizados en entornos neonazis y movimientos nacionalistas blancos, lo que podría “generar un entorno de amenazas potencialmente mayor”.

DHS says it is "absurd" to compare their tweet on the left to the graphic on the right from Patriot Front, an openly fascist white supremacist organization. You be the judge! https://t.co/347e5vIDec pic.twitter.com/Ld50N4S7QM — Sam Biddle (@samfbiddle) May 21, 2026

El reporte advierte riesgos de radicalización

El boletín, distribuido a agencias de seguridad de todo Estados Unidos, sostiene que “extremistas violentos supremacistas blancos” podrían intentar infiltrarse en el ICE motivados por el tono y contenido de las campañas de reclutamiento.

Los analistas también alertaron sobre la posibilidad de que estas publicaciones detonaran actos de violencia contra personas inmigrantes o incluso ataques dirigidos hacia cuerpos de seguridad por parte de grupos antifascistas que interpreten los mensajes como propaganda extremista.

Entre los ejemplos señalados aparece una publicación realizada en enero por el DHS en la red social X, donde se mostraba la imagen de un hombre montando a caballo acompañada de la frase: “Recuperaremos nuestro hogar”.

Según el memorando citado por el medio citado, la expresión coincide con la letra de una canción utilizada por grupos nacionalistas blancos y mencionada incluso en manifiestos vinculados con ataques racistas en Estados Unidos.

El informe también menciona el uso reiterado del término “remigración”, asociado históricamente con discursos de expulsión forzada de minorías étnicas, además de memes y referencias visuales que han circulado en comunidades extremistas de internet.

Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria del ICE que trabajó bajo las administraciones de Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump, aseguró que el contenido descrito en el boletín resulta “bastante incriminatorio”.

“Agradezco que expongan con tanta claridad los peligros de utilizar esta imaginería nacionalista blanca”, declaró a The Intercept.

Supremacistas celebraron publicaciones del DHS

El boletín también documenta cómo cuentas y foros vinculados al neonazismo comenzaron a compartir las publicaciones del DHS, alentando a simpatizantes a ingresar al ICE o aprovechar posiciones dentro de la agencia.

Según el reporte, algunos usuarios en canales extremistas discutían escenarios sobre infiltrar cuerpos migratorios y utilizarlos como estructuras de poder en eventuales conflictos raciales.

Los analistas aclararon en el documento que no buscaban “implicar una alineación ideológica” entre el DHS y organizaciones supremacistas, aunque subrayaron que el lenguaje utilizado facilitaba la apropiación del contenido por parte de estos grupos.

Spencer Reynolds, exasesor del DHS en temas de terrorismo interno y actualmente integrante del Fondo de Defensa Legal de la NAACP, criticó parte del análisis por equiparar posibles reacciones violentas entre supremacistas blancos y activistas antifascistas.

“La supremacía blanca, y no quienes se oponen a ella, ha fomentado históricamente la violencia masiva y la opresión en Estados Unidos”, afirmó Reynolds.

DHS rechaza acusaciones y acusa “teorías conspirativas”

Tras la difusión del reportaje, el DHS respondió con dureza a los señalamientos y defendió públicamente sus campañas de reclutamiento.

“Es repugnante que el estado de Colorado esté utilizando activamente boletines oficiales de aplicación de la ley para promover teorías conspirativas peligrosas contra el ICE”, señaló la dependencia en un posicionamiento citado tras la publicación del caso.

La agencia aseguró que comparar sus esfuerzos de reclutamiento con retórica extremista “socava peligrosamente la misión y los sacrificios de los oficiales federales”.

Además, el DHS afirmó que los agentes migratorios enfrentan actualmente un incremento de más del 1,300 % en agresiones y un aumento superior al 8,000 % en amenazas de muerte, atribuyendo parte de esta situación a campañas de desprestigio contra el personal federal.

La controversia ocurre en medio del endurecimiento del discurso migratorio impulsado por sectores republicanos y del creciente debate en Estados Unidos sobre los límites del lenguaje político utilizado por agencias gubernamentales en temas de inmigración y seguridad nacional.

It is gross that the state of Colorado is actively weaponizing official law enforcement bulletins to promote dangerous anti-ICE conspiracy theories. Comparing recruitment efforts aimed at filling critical public safety roles to extremist rhetoric is not only absurd, but it also… https://t.co/IDQwYm6d4u — Homeland Security (@DHSgov) May 21, 2026

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