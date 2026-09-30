Detenido de ICE se fuga de un hospital en menos de 3 minutos con ayuda de una enfermera

Una enfermera de Michigan enfrenta una acusación federal por presuntamente ayudar a un inmigrante mexicano detenido por ICE a escapar de un hospital, en un caso que salió a la luz después de que documentos judiciales fueran desclasificados esta semana.

Reuters reportó que la acusada es Chloe Renae Freeman, tiene 33 años y trabajaba en el Trinity Health Ann Arbor Hospital, en Michigan. De acuerdo con una denuncia penal presentada por el FBI, Freeman habría ayudado al hombre a abandonar el hospital después de que este fuera llevado al centro médico para recibir atención tras intentar escapar de agentes de inmigración.

El hombre salió del hospital en menos de tres minutos

El caso se remonta al 28 de mayo, cuando el ciudadano mexicano, cuya identidad no ha sido revelada, resultó herido mientras intentaba escapar de agentes de ICE.

Según la denuncia, fue trasladado al hospital para una evaluación médica y posteriormente sometido a una tomografía computarizada. Una vez terminado el estudio, Freeman habría retirado al detenido de la sala.

El FBI sostiene que las cámaras de seguridad del hospital registraron lo ocurrido después. Las imágenes muestran al hombre saliendo por las puertas de la zona destinada a ambulancias menos de tres minutos después de que Freeman lo recogiera, según la denuncia citada por la agencia.

Desde entonces, el hombre no ha sido localizado.

El agente especial del FBI Michael Wagner señaló en la denuncia que Freeman reconoció durante una entrevista realizada el 18 de junio que permitió que el hombre abandonara las instalaciones.

La enfermera habría explicado que sabía que se trataba de un detenido de ICE, pero que no consideraba que estuviera bajo custodia en ese momento porque los agentes no se encontraban físicamente dentro de la sala de tomografía.

La enfermera dijo que no estaba de acuerdo con ICE

La denuncia también recoge una declaración atribuida a Freeman sobre sus motivos. Según Wagner, la enfermera dijo a los investigadores que no estaba de acuerdo con que ICE separara a las personas de sus familias.

“Sabía que iba a dejarlo en libertad”, habría dicho Freeman durante la entrevista, de acuerdo con la denuncia citada por Reuters.

El agente también señaló que Freeman manifestó que pensaba que el hombre podría haber muerto debido a las lesiones que había sufrido.

Trinity Health confirmó que Freeman ya no trabaja en el hospital. La institución no proporcionó mayores detalles sobre su salida.

Freeman fue acusada a finales de agosto y compareció ante un tribunal federal en Detroit el martes. De acuerdo con The Detroit News, su abogado, Matthew Borgula, dijo que la enfermera tiene previsto declararse no culpable y que se defenderá en los tribunales.

La acusación no significa que Freeman haya sido declarada culpable. El caso continuará ahora en el sistema judicial federal, mientras las autoridades intentan determinar también el paradero del ciudadano mexicano que abandonó el hospital en mayo.

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