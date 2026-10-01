Gobernador de Tennessee suspende las ejecuciones tras fallido procedimiento contra Christa Pike

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó suspender las ejecuciones programadas en el estado para el resto de 2026 y dispuso una investigación independiente sobre el fallido procedimiento de ejecución de Christa Pike, quien permaneció con vida después de recibir dos dosis de pentobarbital.

Pike, de 50 años, debía ser ejecutada el miércoles 30 de septiembre por su condena por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en 1995, cuando Pike tenía 18 años. De haberse concretado, habría sido la primera ejecución de una mujer en Tennessee en más de dos siglos.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios como CBS News, los funcionarios administraron a Pike dos dosis del fármaco utilizado para la inyección letal. Sin embargo, la condenada continuó con vida y, según sus abogados y testigos de medios de comunicación, se podía escuchar su respiración en la cámara de ejecución.

Ante la situación, la defensa presentó una solicitud de emergencia para detener el procedimiento y pidió que Pike recibiera atención médica. Finalmente, fue trasladada en ambulancia a un hospital fuera de la prisión.

El Departamento de Corrección de Tennessee sostuvo que sus funcionarios siguieron el protocolo estatal vigente. La dependencia señaló que el procedimiento establece la administración de una segunda dosis si la persona no ha muerto después de la primera, pero no contempla pasos adicionales una vez administradas ambas dosis.

BREAKING: “I’ve witnessed, I believe, 5 executions in Tennessee. Nothing about today was normal, typical at all.”



Shocking new details emerge from the failed attempt to execute Christa Pike, the 50-year-old inmate who has spent nearly 30 years on Tennessee’s death row.



At a? pic.twitter.com/gDofxP1Lz5 — Fox News (@FoxNews) October 1, 2026

Investigación independiente

Tras la interrupción de la ejecución, el gobernador Bill Lee anunció una revisión exhaustiva e independiente para determinar qué ocurrió durante el procedimiento.

“Llevar a cabo una sentencia impuesta legalmente es una de las responsabilidades más importantes del Estado”, señaló Lee en un comunicado, en el que agregó que los habitantes de Tennessee esperan que estas sentencias se ejecuten de manera legal, constitucional y efectiva.

La decisión también afecta la ejecución de Gary Wayne Sutton, que estaba programada para el 3 de diciembre de 2026. Lee confirmó que ese procedimiento no se llevará a cabo este año.

El caso de Pike ocurre pocos meses después de otro intento de ejecución que no pudo concretarse en Tennessee.

En mayo, las autoridades suspendieron la ejecución de Tony Carruthers después de que el personal médico no pudiera establecer las vías intravenosas necesarias para administrar los fármacos. El episodio llevó también a cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados por el estado.

La página oficial del Departamento de Corrección de Tennessee señala que el estado modificó su protocolo de inyección letal después de una revisión independiente y que, desde diciembre de 2024, el procedimiento contempla el uso de pentobarbital como fármaco único. Las ejecuciones se reanudaron en Tennessee en mayo de 2025.

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