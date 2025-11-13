Obispos católicos de EE.UU. condenan la “deportación masiva” de inmigrantes

Los obispos católicos de Estados Unidos afirmaron el miércoles que la aplicación de las leyes de inmigración constituye una “situación de crisis” que afecta la dignidad humana y la libertad religiosa en el país, en un extraordinario mensaje de apoyo a los inmigrantes

Los obispos votaron casi unánimemente el miércoles en su conferencia para condenar la represión del gobierno de Trump contra los inmigrantes indocumentados como un ataque a la “dignidad humana otorgada por Dios”, y abogaron por una “reforma significativa de las leyes de inmigración de nuestra nación”.

“Nos oponemos a la deportación masiva e indiscriminada de personas. Oramos por el fin del discurso deshumanizante y la violencia, ya sea contra los inmigrantes o contra las fuerzas del orden”, dice el “Mensaje Especial” de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. (USCCB).

Tras la votación, con 216 votos a favor, 5 en contra y tres abstenciones, los obispos se pusieron de pie y aplaudieron.

El último “Mensaje Especial”»” de este tipo se emitió hace doce años y según el reglamento de la USCCB , solo puede emitirse en asambleas plenarias y debe ser aprobado por dos tercios de sus miembros.

Aunque el presidente Trump o miembros de su Gabinete no son nombrados por el episcopado estadounidense, el mensaje especial supone una crítica a la retórica antiinmigrante de la Casa Blanca, que preocupa al Vaticano.

“Nos entristece el estado del debate actual y la estigmatización de los inmigrantes. Nos inquietan las condiciones en los centros de detención y la falta de acceso a la atención pastoral. Lamentamos que algunos inmigrantes en Estados Unidos hayan perdido arbitrariamente su estatus legal”, advierten los obispos.

Los obispos también dijeron sentirse preocupados por “las amenazas” de posibles redadas migratorias en los lugares de culto, los hospitales y las escuelas.

“Nos duele ver a padres que temen ser detenidos al llevar a sus hijos a la escuela y consolar a familiares que ya han sido separados de sus seres queridos”, expresaron.

El USCCB también recalcó “la enorme contribución” de los inmigrantes al “bienestar” de Estados Unidos y abogó por establecer vías seguras y legales para los extranjeros que buscan una mejor vida.

La declaración se ha dado a conocer una semana después de que el papa León XIV criticara a la Administración Trump por su política migratoria y advirtiera que hay inmigrantes que han vivido por años en Estados Unidos sin causar problemas, pero ahora “se han visto profundamente afectados” por la política de mano dura de Trump.

León XIV es el primer estadounidense en llegar a ser el máximo jerarca de la Iglesia católica.

El mensaje también supone un llamado de atención al vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, practicante de la fe católica.

