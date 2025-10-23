León XIV condena el uso de medidas “cada vez más inhumanas” contra inmigrantes

El Papa León XIII condenó el jueves el maltrato a los inmigrantes como un “delito grave”, su segunda crítica mordaz en las últimas semanas a las políticas migratorias de línea dura y un claro desafío a los líderes políticos que las defienden. La declaración surge tras declaraciones anteriores en las que el pontífice cuestionó si apoyar el “trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos” podía conciliarse con una postura “provida”, vinculando el tema directamente con los principios fundamentales de la doctrina social católica.

León XIV advirtió durante su intervención que “cuando se abusa de los migrantes vulnerables no se está ejerciendo la soberanía nacional de manera legítima sino que -dijo- se están cometiendo o tolerando graves delitos por parte del Estado”.

“Se están adoptando medidas cada vez más inhumanas, incluso celebradas políticamente, para tratar a estos ‘indeseables’ como si fueran desechos y no seres humanos. El cristianismo, en cambio, se refiere al Dios amor, que nos hace a todos hermanos y hermanas y nos pide que vivamos como tales”, subrayó.

In a world where arrogance and violence seem to prevail over charity, we are called to bear witness that life triumphs over death, that love conquers hatred, that forgiveness overcomes revenge, and that mercy and grace overcome sin. We can do so by nourishing our hearts with the… — Pope Leo XIV (@Pontifex) October 23, 2025

“Los Estados tienen el derecho y el deber de proteger sus fronteras, pero esto debe equilibrarse con la obligación moral de proporcionar refugio”, dijo el Santo Padre, haciéndose eco de la enseñanza de la Iglesia reflejada en el Catecismo.

Por otro lado, el pontífice estadounidense consideró “alentador” que los movimientos populares, las organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia se enfrentan a estas nuevas formas de deshumanización”.

León XIV aseveró que “alimentar a los hambrientos, dar cobijo a los sintecho, socorrer a los náufragos, cuidar a los niños, generar empleo, facilitar el acceso a la tierra y construir vivientes” no es ideología sino que significa “vivir realmente el Evangelio”.

Los comentarios se produjeron después de que el Papa León XIII explicara una serie de “cosas nuevas” que dañan a la sociedad.

“Al mismo tiempo, las plataformas de apuestas digitales se valen de patrones oscuros para crear dependencia compulsiva y hábitos adictivos basados ​​en eventos que escapan al control de la persona”, continuó

. “El Papa León también condenó la promoción por parte de la industria farmacéutica de un ‘culto al bienestar físico, casi una idolatría del cuerpo, en el que el misterio del dolor se reduce a algo totalmente inhumano’. Esta actitud conduce a la dependencia de analgésicos y drogas mortales como los opioides y el fentanilo, especialmente en Estados Unidos, afirmó”.

