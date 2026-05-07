Florida estaría negociando el cierre del centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz

De acuerdo con un reporte del diario The New York Times, el gobierno de Florida se encuentra en negociaciones con la administración Trump para cerrar el centro de detención de migrantes conocido como Alligator Alcatraz.

En junio del año pasado, Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional, dio a conocer en una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS que las instalaciones donde temporalmente permanecerían los extranjeros carentes de estatus legal detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hasta ser enviados a sus países de origen, serían financiadas tomando parte de los recursos del programa de refugio y servicios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, trabajamos a toda máquina en formas rentables e innovadoras para cumplir con el mandato del pueblo estadounidense de deportar masivamente a inmigrantes ilegales delincuentes.

Ampliaremos las instalaciones y el espacio de alojamiento en tan solo unos días, gracias a nuestra colaboración con Florida”, indicó.

El anuncio se produjo una semana después de que James Uthmeier, fiscal general de Florida, publicara un video en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde promovía el montaje de un centro de detención de inmigrantes rodeado de caimanes y serpientes, esto con el objetivo de evitar que escaparan.

A partir de ello inició el montaje de Alligator Alcatraz en un área que comprende 39 millas cuadradas y donde se encuentra el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Miami Dade-Collier.

El montaje del centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz se realizó en tiempo récord y quienes han permanecido en él lo describen como un auténtico infierno. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)

El punto controversial para el gobierno de Florida es que no ha recibido el dinero prometido para mantener en funcionamiento el centro de detención ubicado en el corazón del humedal los Everglades, una reserva ecológica en el sur de Florida.

A la par, se enfrenta a disputas legales y ambientales de organizaciones civiles que le reprochan las condiciones de insalubridad de los detenidos.

Gracias al fallo de un tribunal de apelaciones Alligator Alcatraz ha podido mantenerse abierto, pero el medio informativo señalado indica que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo considera demasiado costoso e ineficiente.

De hecho, de los $608 millones de dólares que había solicitado para su operación no ha recibido ningún tipo de reembolso durante los meses que lleva operando al albergar a 1,400 detenidos en promedio, lo cual justifica la propuesta de negociar su cierre.

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