Florida podría terminar pagando el costo del centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz

El reembolso federal de $608 millones con el cual contaba el gobierno de Florida por haber aportado los recursos necesarios para la instalación del centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz todavía no está garantizado, situación que implicaría trasladar la deuda a las finanzas del “Estado del Sol”.

Por el momento, la postura asumida por los abogados del Departamento de Justicia es que el financiamiento de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) se limita a reembolsar únicamente gastos operativos correspondientes al alojamiento de los inmigrantes carentes de estatus legal que han estado detenidos temporalmente en Alligator Alcatraz y no el millonario monto de dinero destinado que implicó instalarlo.

“Cualquier posible financiación federal futura se basa en reembolsos, se calcula por detenido y está disponible únicamente para costos operativos, no para construcción o modificación de instalaciones.

Tal como probablemente se estructurará, no habrá financiamiento federal potencial para el diseño, la ubicación, el mantenimiento o la construcción de la instalación, y no habrá autoridad de aprobación federal sobre si la instalación se construye o no”, escribió el fiscal general adjunto principal, Adam Gustafson.

Ron DeSantis continúa esperando que Donald Trump autorice el reembolso del dinero invertido en Alligator Alcatraz. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Aunque se creía que desde Washington se terminaría cubriendo la factura de las instalaciones montadas cerca del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, en medio de los humedales del Parque Nacional de los Everglades, ahora crece la posibilidad de que al final sean los ciudadanos de Florida quienes asuman la mayor parte del costo.

Hasta el momento, se conoce que Florida lleva gastados más de $573 millones de dólares en fondos estatales de emergencia en centros de control migratorio y de detención para inmigrantes, incluido en ello Alligator Alcatraz.

No obstante, la administración encabezada por el gobernador Ron DeSantis confía en que Donald Trump pronto autorice el reembolso de toda esa inversión.

Sin embargo, durante una presentación judicial realizada el martes en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el 11° Circuito, James Uthemeier, fiscal general de Florida, reconoció que el reembolso federal prometido de $608 millones de dólares para la detención de inmigrantes en instalaciones como Alligator Alcatraz en los Everglades quizá no llegará.

“El Estado asumió el riesgo (y todavía lo hace) de que la financiación federal no se materialice”, señaló.

