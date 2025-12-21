Estafas que debes evitar al viajar durante tus vacaciones

Recientemente, el Comité Económico Conjunto (CEC) emitió una advertencia a los viajeros durante la temporada decembrina, luego de que la tasa de fraudes y estafas relacionadas con viajes se dispararán este año.

Al respecto, la senadora estadounidense Maggie Hassan destacó que “si bien las vacaciones de invierno son una de las temporadas de viajes más concurridas del año, también son una de las más activas para los estafadores que se hacen pasar por aerolíneas, hoteles y plataformas de alquiler”.

Según cifras de la CEC las estafas y fraudes relacionados con viajes programados desde sitios web aumentaron a un billón de dólares en pérdidas financieras, los estafadores se hacen pasar por aerolíneas y hoteles atrayendo a miles de víctimas cada año.

“Mientras millones de estadounidenses se preparan para viajar a ver a sus seres queridos en las próximas semanas, todos también debemos prepararnos para protegernos de las estafas de viajes que proliferan”, expresó Hassan.

De acuerdo con una investigación desarrollada por Mastercard Economics Institute el fraude de viajes y reservaciones es una de las actividades delictivas más comunes, tan solo en el 2024 representó 274 millones de dólares en pérdidas para los viajeros estadounidenses y este tipo de estafa aumenta más del 20% durante las temporadas altas.

Es por esa razón que el Joint Economic Committee (JEC), un comité bipartidista del Congreso, ha solicitado a la Comisión Federal de Comercio (FTC) que indique cuáles han sido las medidas que se están tomando sobre este problema con que se busca proteger a los consumidores estadounidenses de estafas.

En un informe de JEC se detalla que los delincuentes relacionados con este tipo de actividad ilícita emplean varias tácticas para obtener información de los usuarios. “Estos mensajes de texto, que parecen provenir de grandes aerolíneas, dirigen a los clientes a un número falso o a un enlace para volver a reservar su viaje”, advirtió.

Para evitar ser víctima de una estafa como esta se recomienda a los viajeros no hacer clic en ninguna página de viaje que no esté verificada, ni tampoco en mensajes o correos de dudosa procedencia.

Sigue leyendo: