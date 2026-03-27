Declarar impuestos en Texas: cómo saber si el IRS ya aprobó mi reembolso

La espera del reembolso, luego de presentar la declaración de impuestos y pagar, suele generar duras entre millones de contribuyentes en Estados Unidos. La buena noticia es que puedes conocer si el dinero ya fue aprobado, a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en su sitio web.

La propia agencia federal ofrece herramientas para seguir el proceso paso a paso, lo cual es clave para organizar gastos, pagar deudas y planificar mejor tu ahorro.

El 15 de abril de 2026 es la fecha límite para presentar tu declaración de impuestos, pero los expertos recomiendan que no esperes hasta el último día para cumplir con el trámite.

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Cómo verificar si tu reembolso del IRS ya fue aprobado

La forma más rápida y confiable de consultar el estado de tu devolución es a través de la herramienta oficial “Where’s My Refund?” disponible en el sitio web del IRS. Este sistema permite revisar en qué etapa se encuentra tu reembolso en tiempo real.

El IRS actualiza la información una vez al día, generalmente durante la noche, por lo que no es necesario ingresar varias veces en la misma jornada.

Para acceder, debes tener a la mano tres datos:

Número de Seguro Social o ITIN

Estado civil con el que presentaste la declaración

Monto exacto del reembolso esperado

Si alguno de estos datos no coincide exactamente con lo declarado, el sistema no mostrará resultados.

Cuánto tarda en aprobarse el reembolso del IRS

El proceso de devolución no es inmediato. El IRS lo divide en tres fases claras que ayudan a entender el avance:

Declaración recibida (Return Received): el IRS ya tiene tu información

el IRS ya tiene tu información Reembolso aprobado (Refund Approved): tu devolución fue validada

tu devolución fue validada Reembolso enviado (Refund Sent): el dinero ya fue emitido

La etapa más esperada es la segunda, ya que confirma que no hay problemas y que el pago está en camino. Sin embargo, el tiempo de espera depende principalmente de cómo presentaste tus impuestos. En la mayoría de los casos:

Las declaraciones electrónicas suelen procesarse en menos de 21 días

Las declaraciones en papel pueden tardar varias semanas adicionales

Los errores o revisiones pueden extender los plazos

Aunque el IRS indica que la mayoría de los reembolsos se emiten en ese periodo, no todos los casos siguen el mismo ritmo.

Por qué suele atrasarse y qué hacer si no llega tu reembolso

Existen situaciones específicas que pueden hacer que tu reembolso tarde más de lo previsto. Entre las más frecuentes están: errores en la declaración, datos incompletos o inconsistentes, revisión de créditos fiscales como el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario por Hijos (CTC).

En estos casos, la ley exige controles adicionales para evitar fraudes, lo que puede retrasar la aprobación hasta después de mediados de febrero o incluso más.

Si han pasado más de 21 días desde que presentaste tu declaración electrónicamente y no hay avances, puedes tomar algunas acciones:

Revisar nuevamente el estado en la herramienta del IRS

Verificar que los datos ingresados sean correctos

Confirmar si recibiste alguna notificación oficial

Contactar directamente al IRS si el retraso persiste

La recomendación general es no alarmarse antes de tiempo, ya que cada caso puede tener variaciones.

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