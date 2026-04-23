ICE limita sus tácticas más agresivas; agentes ya no podrán entrar a viviendas sin orden judicial

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha comenzado a restringir algunas de sus prácticas más controvertidas en operativos migratorios, incluyendo la entrada a viviendas sin orden judicial y las detenciones en tribunales de inmigración, según reportó NBC News citando a funcionarios federales.

De acuerdo con la información, altos mandos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han transmitido instrucciones verbales a oficinas regionales en todo el país para que los agentes eviten ingresar a domicilios sin una orden emitida por un juez. Esta práctica había sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos civiles, que argumentan posibles violaciones a la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

As Chuck Schumer and Democrats continue pushing for open-border policies that put American lives at risk, the men and women of ICE and CBP are working around the clock to keep our communities safe. @DHSgov will continue fighting every single day to stop illegal alien crime and… pic.twitter.com/gViR9MKgrq — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) April 23, 2026

Cambios tras críticas y controversias

Las nuevas directrices surgen en medio de crecientes cuestionamientos a la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, especialmente tras operativos de gran escala realizados a inicios de año.

Uno de los episodios que marcó un punto de inflexión ocurrió en Minneapolis, donde una serie de redadas derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Nicole Renée Good, ambos de 37 años. El caso generó críticas tanto de legisladores demócratas como republicanos, así como de grupos comunitarios.

Tras estos hechos, la Casa Blanca removió de su cargo a la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem. Su gestión había estado estrechamente vinculada a estrategias de aplicación migratoria más agresivas, como redadas comunitarias y arrestos en tribunales.

En su lugar fue confirmado el senador republicano Markwayne Mullin, quien durante su audiencia en el Senado adelantó que impulsaría cambios en la forma en que ICE ejecuta sus operativos. Entre sus prioridades, destacó la necesidad de que los agentes obtengan órdenes judiciales antes de ingresar a viviendas.

In the dead of night, Republicans pushed through $140 billion more for ICE while rejecting every single Democratic amendment to lower costs, end the Iran war, and fix our healthcare system.



They will be held accountable in November. https://t.co/c5cPoub653 — Chuck Schumer (@SenSchumer) April 23, 2026

Menos arrestos en tribunales de inmigración

Otro de los ajustes relevantes es la reducción de detenciones dentro de tribunales migratorios. Según funcionarios citados por NBC, los agentes ahora solo procederán con arrestos en estos espacios cuando exista una orden final de deportación contra la persona.

Esta medida contrasta con políticas anteriores implementadas en meses recientes, cuando se instruyó a jueces a desestimar solicitudes de asilo desde el estrado, lo que permitía a agentes detener a solicitantes inmediatamente después de sus audiencias.

La práctica había generado temor entre comunidades inmigrantes, ya que muchas personas evitaban acudir a sus citas judiciales por miedo a ser arrestadas, complicando aún más sus procesos legales.

Abogados de inmigración consultados indicaron que ya han observado una disminución significativa en este tipo de detenciones, lo que podría facilitar que más migrantes continúen sus casos en el sistema judicial.

Si bien las autoridades no han anunciado formalmente estos cambios, las fuentes coinciden en que se trata de un ajuste estratégico en respuesta a la presión política, legal y social que han enfrentado las agencias federales en los últimos meses.

Analistas señalan que estas modificaciones podrían representar un intento por equilibrar la aplicación de la ley migratoria con el respeto a derechos constitucionales, en un contexto donde el tema sigue siendo uno de los más polarizantes en la agenda nacional.

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