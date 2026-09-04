Santiago Giménez se estrena con el Porto en una vibrante remontada en Portugal

La aventura lusitana de Santiago Giménez ya está en marcha. Apenas unos días después de haber estampado su firma con el FC Porto, el delantero de la selección mexicana hizo los honores y saltó a la cancha para estrenarse en la Primeira Liga.

El “Bebote” recibió el voto de confianza del estratega italiano Francesco Farioli e ingresó en el complemento para aportar su movilidad en la victoria por 2-1 ante el Moreirense, un resultado de oro que mantiene el paso perfecto de la escuadra blanquiazul con cinco triunfos al hilo y el liderato absoluto de la competencia con 15 unidades.

???? ¡SANTI SE QUEDÓ A CENTÍMETROS DE UN DEBUT SOÑADO!



Santiago Giménez rozó su primer gol con el Porto. El Bebote tuvo dos oportunidades claras para estrenarse, pero el arquero del Moreirense apareció para negarle el festejo. ??



? No llegó el gol, pero Santi ya avisó:? pic.twitter.com/eD88EyJqUG — Claro Sports (@ClaroSports) September 4, 2026



Aprovechando su impecable estado físico, Farioli mandó al atacante azteca a la guerra al minuto 75. A pesar de los pocos minutos en el terreno de juego, el “Chaquito” se mostró sumamente participativo y hambriento de gol, metiéndole miedo a la zaga rival con un par de disparos de media distancia que exigieron al máximo al arquero visitante.

Incluso estuvo a nada de festejar su primer tanto, pero la falta de comunicación de un compañero le arrebató la oportunidad de rematar completamente solo frente al marco.



El susto inicial y la rebelión de los Dragones



El trámite en el Estadio do Dragão no fue una tarde de campo para los locales. Pese a controlar la posesión de la pelota durante los primeros compases, el Porto recibió un balde de agua fría al minuto 20. El zaguero Dinis Pinto apareció de la nada al segundo poste, le ganó la espalda a la defensa y mandó la redonda al fondo de las redes para poner en ventaja al Moreirense de forma sorpresiva.

DEBUTA SANTI GIMÉNEZ CON EL PORTO



Ingreso de cambio a los 74' ante Moreirense.



ÉXITO, SANTI. ???? pic.twitter.com/0CFXcPOF5r — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 4, 2026



La respuesta de los Dragones no se hizo esperar ante el agobio de la fanaticada. El cuadro de Farioli adelantó líneas y comenzó a apedrear la cabaña enemiga hasta que la recompensa llegó por la vía de la táctica fija. Al 37, Jan Bednarek aprovechó un centro milimétrico en un tiro de castigo para levantarse por los aires, conectar de un sólido testarazo y emparejar los cartones antes de irse al descanso.



Para el complemento, el Porto olió la sangre y devoró a su presa de inmediato. Corría el minuto 58 cuando William Gomes se encargó de firmar la voltereta al cerrar la pinza a segundo palo tras un trazo raso y venenoso que dejó sin opciones al guardameta rival, desatando la locura en las tribunas.





Siguiente parada: La aduana de la Champions League



El debut de Santiago Giménez en la liga local es apenas el aperitivo de lo que promete ser un semestre de ensueño en el Viejo Continente. La directiva del Porto tiene plena fe en el instinto matón del mexicano, razón por la cual fue incluido de manera oficial en la lista de buena fe para encarar la Champions League.



La mesa está puesta para que el “Bebote” viva una auténtica prueba de fuego el próximo martes 8 de septiembre, cuando el Porto visite al de imponente Manchester City en la Jornada 1 del torneo más importante de clubes. El silbatazo inicial está pactado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en una cita donde el artillero azteca buscará demostrar que su romance con el gol no entiende de fronteras.

¡LO FESTEJA EL BEBOTE!? ¡GOOOOOL DEL PORTO!?



William Gomes la mandó al fondo y Santi Gimenez festejó como nunca… Los Dragones ya lo ganan



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