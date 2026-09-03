Santiago Giménez jugará como italiano en el FC Porto, pero con el corazón mexicano por delante

Todavía no juega ni un minuto en la Primeira Liga con el FC Porto y el mexicano Santiago Giménez ya empezó a generar polémica y no precisamente por su exceso de producción de goleo y mucho menos por alguna sequía frente al marco, sino por el pasaporte con el cual fue registrado en el fútbol portugués.

La llegada del “Bebote” a los Dragones ha empezado a dejar una estela de comentarios. Más allá de la enorme expectativa por ver al atacante nacional romper las redes en Portugal, un detalle en su registro oficial dentro de la página de la liga desató la locura y la curiosidad de los aficionados.

??¿POR QUÉ SANTIAGO GIMENEZ NO FUE REGISTRADO COMO MEXICANO EN EL PORTO? ????



El exdelantero del Milan, quien jugó el Mundial 2026 con el Tri, fue inscrito en la Primeira Liga como italiano.?



¡MIRA el detalle administrativo!?#CentralFOX https://t.co/CJA0N3ZT9u — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 3, 2026

Giménez aparece inscrito como ciudadano italiano. ¿Qué hay detrás de este curioso movimiento?

A pesar de lo llamativo que resulta ver el nombre del artillero azteca vinculado al país de la bota, el diario portugués O Jogo se encargó de poner calma y aclarar las aguas.

No se trata de ninguna renuncia ni de un berrinche deportivo; la realidad es puramente burocrática y, de hecho, representa una mina de oro en términos de logística para el club luso.



El poder del pasaporte comunitario en el viejo continente



En el fútbol europeo, las plazas para jugadores extracomunitarios (aquellos nacidos fuera de la Unión Europea) son tan codiciadas como escasas. Es aquí donde la herencia familiar de Santiago Giménez entra a la cancha para jugar a su favor.



El delantero nació en Buenos Aires, Argentina, y posteriormente se naturalizó mexicano tras crecer y formarse en nuestro país. Sin embargo, gracias a sus raíces familiares, el “Chaquito” también posee la ascendencia necesaria para tramitar la ciudadanía italiana.



Registrar a Santi como italiano ante las autoridades de la Liga Portugal es una jugada maestra de los Dragones. Al contar con el pasaporte de la Unión Europea, el mexicano se salta toda la fila de los engorrosos trámites migratorios exigidos a los futbolistas extranjeros tradicionales, en los cuales suelen intervenir organismos lusos como la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA).

En pocas palabras: para la ley de la liga, Giménez es un europeo más, lo que agiliza su inscripción para que pueda debutar cuanto antes.



Con el corazón verde, blanco y rojo



Para tranquilidad de toda la afición mexicana, este movimiento en los escritorios portugueses no tiene ningún impacto en la cancha ni en sus llamados con el conjunto tricolor. Santiago Giménez eligió desde muy joven defender la playera de la Selección Mexicana, un vínculo deportivo que es completamente inquebrantable ante la FIFA.

Santiago Giménez ?? usará el dorsal 29 con el Porto.??2??9??



Dicho número ha acompañado al mexicano a lo largo de toda su carrera, considerado que lo ha utilizado en Cruz Azul, Feyenoord y ahora con los Dragones.



Dijo adiós al 7 que llevó en el Milan.? pic.twitter.com/Cnl6AqzoU6 — Julio Rodríguez (@julioordz10) August 31, 2026

El registro burocrático como italiano en Portugal es una herramienta de trabajo, mientras que su lealtad futbolística permanece intacta con el Tri.

Curiosamente, por sus raíces, nacimiento y trayectoria, el “Bebote” podría presumir un árbol genealógico envidiable que le permitiría explorar múltiples nacionalidades, pero el ariete lo tiene claro: su presente en Europa se agiliza con el pasaporte italiano, pero sus goles seguirán celebrándose con el mariachi de fondo.

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