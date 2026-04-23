Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 24 al 26 de abril

La biopic que lleva la vida del Rey del Pop a la gran pantalla, concentrándose en la relación con su familia, sus inicios como el más pequeño de los Jackson 5 hasta la cima del mundo de la música en solitario: “Michael”. El thriller de supervivencia en el que una mujer en duelo y adicta a la adrenalina busca poner a prueba sus límites en la naturaleza australiana y emprende una difícil ruta: “Apex”. La serie de HBO que explora la fragilidad de las relaciones masculinas: “Half Man”. Y la serie documental de comedia en la que Zach Galifianakis entrevista expertos y niños sobre el arte de cultivar tu propia comida y hacer crecer las plantas: “This is a Gardening Show”.

Michael

La vida del Rey del Pop llega por fin a la gran pantalla en este biopic que debió estrenarse el año pasado. Pero ya saben que las cosas de palacio van despacio. Y una película sobre Michael Jackson aprobada por su familia y los gestores de su patrimonio no iba a ser menos. “Michael” es una visión en general positiva de un artista con un talento sin igual que se concentra en la relación con su familia -sobre todo con su padre, interpretado por Colman Domingo-, en su ascenso desde los inicios como el pequeño de los Jackson 5 hasta la cima del mundo de la música en solitario, en su carácter visionario y en su complejo de Peter Pan que le llevó a entenderse mejor con los niños y con sus animales más que con los adultos. La cinta no entra en los pasajes más oscuros de la vida de Michael Jackson, pero no por ello deja de ser un ejercicio meritorio en el que destaca la interpretación de Jaafar Jackson, sobrino del artista, que demuestra que además de tener talento para el baile, también puede cantar y actuar. Sólo por verle y por volver a escuchar la música de un genio, merece la pena comprar la entrada al cine.

Apex

“Apex”. Crédito: Netflix | Cortesía

Sasha (Charlize Theron) es una mujer en duelo adicta a la adrenalina que busca poner a prueba sus límites en la naturaleza australiana y emprende una difícil ruta en un río. En el camino se encuentra con un hombre que aparentemente la ayuda indicándole la dirección correcta. Pero pronto queda atrapada en un retorcido juego mortal con un astuto asesino (Taron Egerton) que la considera su presa. Este thriller de supervivencia se estrena este viernes 24 de abril en Netflix.

Half Man

“Half Man”. Crédito: HBO | Cortesía

Niall y Ruben son hermanos. No de sangre, pero inseparables. Uno, feroz y leal. El otro, tímido y apacible. En su juventud, todo lo que tenían era el uno al otro… Pero cuando Ruben aparece en la boda de Niall tres décadas después, todo parece distinto. Está tenso. Inquieto. No es él. Y pronto se da una explosión de violencia, catapultándonos a través de sus vidas desde los años ochenta hasta el presente. Esta serie de seis episodios que acaba de llegar a HBO explora la fragilidad de las relaciones masculinas.

This is a Gardening Show

“This Is A Gardening Show”. Crédito: Netflix | Cortesía

Para aprender sobre jardinería y horticultura y, además, reírse mucho, Zach Galifianakis entrevista expertos y niños sobre el arte de cultivar tu propia comida y hacer crecer las plantas en esta serie documental de comedia de seis episodios que acaba de estrenar Netflix. En lugar de presentarse como un experto, Galifianakis aborda el tema con curiosidad y humor, con el objetivo de aprender junto a la audiencia y ofrecer herramientas valiosas, accesibles y educativas para aplicar en sus propios jardines.

Stranger Things: Tales From ’85

Los fans de Stranger Things tienen una cita en Netflix con esta serie de animación que nos sitúa en Hawkins en el invierno de 1985. Creada por el angelino de origen mexicano y salvadoreño Eric Robles.

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