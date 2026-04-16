Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 17 al 19 de abril

El intenso drama psicológico que construye un retrato sobre el precio de la fama, la identidad artística y los vínculos que pueden definir —o destruir— una vida: “Mother Mary”. La cinta de terror que en la que la hija de un periodista que está en una asignación en El Cairo desaparece sin dejar rastro: “Lee Cronin’s The Mummy”. La serie documental de tres partes sobre la vida de uno los mayores talentos de la historia del fútbol: “Ronaldinho: The One and Only”. Y el documental sobre uno de los mejores luchadores de todos los tiempos y miembro del Salón de la Fama de WWE: “The Heartbreak Kid: Becoming Shawn Michaels”.

Mother Mary

Aunque todos estamos esperando el estreno de “The Devil Wears Prada 2” el 1 de mayo, este fin de semana tenemos una probadita de Anne Hathaway en el intenso drama psicológico “Mother Mary”. La protagonista es una icónica estrella del pop que ha alcanzado un estatus casi místico entre sus seguidores. En medio de una crisis personal y profesional, se prepara para su gran regreso a los escenarios, pero sabe que necesita algo más que talento para lograrlo: debe enfrentar su pasado. Para ello, recurre a Sam Anselm (Michaela Coel), su antigua mejor amiga y diseñadora de vestuario, con quien había roto su relación años atrás. El reencuentro desata una confrontación emocional que expone viejas heridas, rivalidades y una compleja conexión que va más allá de la amistad. Con una estética cargada de simbolismo, música original –con algunas canciones de Charli XCX y FKA twigs– y elementos casi surrealistas, la película construye un retrato inquietante sobre el precio de la fama, la identidad artística y los vínculos que pueden definir —o destruir— una vida.

Lee Cronin’s The Mummy

“The Mummy”. Crédito: Cortesía

Vuelve la momia, pero ahora da miedo de verdad de la mano del guionista y director Lee Cronin. La joven hija de un periodista que está en una asignación en El Cairo desaparece sin dejar rastro. Ocho años después, hallan a la niña en estado catatónico en un sarcófago. Lo que debería ser un reencuentro lleno de alegría se convierte en una pesadilla viviente. La película está protagonizada por Jack Reynor, la española Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace y la mexicana Veronica Falcón.

Ronaldinho: The One and Only

Ronaldinho Gaúcho en “Ronaldinho: The One and Only”. Crédito: Netflix | Cortesía

Netflix acaba de estrenar un documental de tres partes sobre la vida de uno los mayores talentos de la historia del fútbol: Ronaldinho Gaúcho. A través de imágenes de archivo y de entrevistas no sólo con el protagonista, sino también con figuras como Lionel Messi, Neymar Jr, Carles Puyol y más, se revela el lado más íntimo de un camino irregular pero victorioso. Más allá de su carrera futbolística, la serie retrata las luchas y triunfos de una familia que superó la pobreza gracias a un talento extraordinario.

The Heartbreak Kid: Becoming Shawn Michaels

Shawn Michaels. Crédito: Willy Sanjuan/Invision | AP

En colaboración WWE, Peacock estrena este documental sobre uno de los mejores luchadores de todos los tiempos y miembro del Salón de la Fama de WWE. Este retrato íntimo de Shawn Michaels destaca su increíble talento y las luchas personales que lo llevaron a protagonizar una de las historias de redención más improbables en la historia de este deporte-espectáculo. Además del repaso a su carrera, la cinta también cuenta su rol como líder de la marca de desarrollo de WWE, NXT.

Backside: The Unseen Hands of Horse Racing

Detrás de los caballos de carreras más valiosos del mundo están los mozos que los cuidan, casi todos inmigrantes que trabajan todo el año, desde antes del amanecer, en el “backside” de Churchill Downs. Este documental disponible en el canal de YouTube y la aplicación de PBS honra su labor.

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