Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 27 al 29 de marzo

La comedia de acción y terror “gore” a cargo del dúo de hermanos cineastas argentinos Andy Muschietti y Barbara Muschietti: “They Will Kill You”. El filme en el que cinco bailarinas de ballet deben dejar de lado sus rivalidades y convertir años de entrenamiento en su mejor arma para sobrevivir: “Pretty Lethal”. La comedia española con tintes dramáticos que está escrita y dirigida por Cesc Gay a partir de su propia obra de teatro: “53 Sundays” (53 domingos). Y el revelador documental sobre la tecnología más poderosa que la humanidad haya creado… y lo que está en juego si nos equivocamos: “The AI Doc: Or How I Became An Apocaloptimist”.

They Will Kill You

El dúo de hermanos cineastas argentinos Andy Muschietti y Barbara Muschietti ya nos demostraron que son unos maestros del terror con las taquilleras “It” e “It Chapter Two”. Ahora retoman el género produciendo “They Will Kill You”, una comedia de acción y terror “gore” en la que la joven ex presidiaria Asia Reaves (interpretada por Zazie Beetz) acepta un trabajo como empleada doméstica en un lujoso rascacielos de Nueva York conocido “The Virgil”. Cuando Asia llega al edificio, descubre que muchos de sus residentes han ido desaparecido sin dejar rastro durante las últimas décadas. Pronto entiende que el edificio esconde un culto satánico al que deberá enfrentarse para lograr sobrevivir una noche y no convertirse en su próxima ofrenda. El elenco también incluye a Myha’la Herrold, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham, y Patricia Arquette. Más sangre que miedo, y más risas que sustos en una divertida hora y media para los amantes del género.

Pretty Lethal

Grace (Avantika), Princess (Lana Condor), Bones (Maddie Ziegler), Chloe (Millicent Simmonds) y Zoe (Iris Apatow) en “Pretty Lethal”. Crédito: Amazon Content Services LLC | Cortesía

Cinco bailarinas que van camino a una competencia apenas se hablan cuando su autobús se avería en un bosque. Sin otras opciones, buscan refugio en un motel de carretera regentado por Devora Kasimer (Uma Thurman), una ex prodigio del ballet. Desde el primer momento, algo no encaja. A medida que la situación se complica, las jóvenes deben dejar de lado sus rivalidades y convertir años de entrenamiento –e incluso sus zapatillas de ballet- en su mejor arma para sobrevivir. Estreno en Prime Video.

53 Sundays (53 domingos)

53 Sundays (53 domingos). Crédito: Netflix | Cortesía

Tres hermanos se reúnen para tomar una decisión difícil sobre el futuro de su padre de 86 años: ¿deberían internarlo en una residencia o que uno de ellos se haga cargo en su casa? La conversación pronto se convierte en un conflicto familiar. Esta comedia española con tintes dramáticos que hoy estrena Netflix está escrita y dirigida por Cesc Gay a partir de su propia obra de teatro. El elenco incluye a Carmen Machi, Javier Cámara, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez.

The AI Doc: Or How I Became An Apocaloptimist

“The AI Doc: Or How I Became An Apocaloptimist.” Crédito: Focus Features | Cortesía

Daniel Roher, documentalista ganador del Óscar por “Navalny”, co-dirige y protagoniza este documental en el que, como padre primerizo, se plantea qué futuro nos va a traer la Inteligencia Artificial. A través de entrevistas con pioneros en el desarrollo de esta tecnología, como los CEOs de Open AI y Anthropic, Sam Altman y Dario Amodei, se construye un revelador documental sobre la tecnología más poderosa que la humanidad haya creado… y lo que está en juego si nos equivocamos. Estreno en cines.

BTS: The Return

Si el pasado fin de semana Netflix retransmitió en directo el concierto que supuso la vuelta de la banda coreana BTS, ahora estrena el documental que recoge el proceso por el que pasaron los siete jóvenes tras realizar su servicio militar y reunirse en Los Ángeles para volver a hacer música juntos.

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