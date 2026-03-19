Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 20 al 22 de marzo

La cinta en la que un profesor de ciencias (interpretado por Ryan Gosling) despierta en una nave espacial a años luz de su hogar, con sus compañeros de tripulación muertos, sin recordar quién es ni cómo llegó allí: “Project Hail Mary”. La película en la que Tommy Shelby (Cillian Murphy) está de vuelta con el futuro de su familia y del país en peligro, poniendo fin a una de las mejores series de la última década: “Peaky Blinders: The Inmortal Man”. La serie basada en la novela homónima de Araminta Hall, en la que un crimen destroza la vida de tres mujeres unidas por una amistad de décadas: “Imperfect Women”. Y la producción de Prime Video sobre un agente del Centro Nacional de Inteligencia de España que investiga el asesinato de cuatro exoficiales implicados en una operación oculta en Colombia 35 años antes: “Agent Zeta”.

Project Hail Mary

El profesor de ciencias Ryland Grace (interpretado por Ryan Gosling, que está en pantalla prácticamente en todos los planos del film) despierta en una nave espacial a años luz de su hogar, con sus compañeros de tripulación muertos, sin recordar quién es ni cómo llegó allí. A medida que su memoria regresa, comienza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que está causando que el sol muera. Debe recurrir a su conocimiento científico y a ideas poco convencionales para salvar a la Tierra de la extinción. Cuando retoma la misión, se topará con una nave controlada por un ser de otro mundo que podría estar buscando la misma solución para su propio planeta. Codirigida por los creadores de “The Lego Movie”, Phil Lord y Christopher Miller, “Project Hail Mary” es la adaptación de la novela del mismo título de Andy Weir, autor de “The Martian”. La película cuenta además en su elenco con Sandra Hüller (“Anatomy of a Fall”), Lionel Boyce (“The Bear”) y Ken Leung (“Joker: Folie à Deux”). Estreno en cines.

Peaky Blinders: The Inmortal Man

Cillian Murphy como “Tommy” en “Peaky Blinders: The Immortal Man.” Crédito: Netflix/Robert Viglasky © 2025 | Cortesía

Para poner fin a una de las mejores series de la última década, Netflix ha decidido hacer una película de casi dos horas. Volvemos a Birmingham, en el año 1940, en medio del caos de la II Guerra Mundial. Tommy Shelby (Cillian Murphy) está de vuelta con el futuro de su familia y del país en peligro. Perseguido por sus demonios internos, deberá decidir si enfrentarse a su legado… o enterrarlo para siempre. Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan se suman al elenco.

Imperfect Women

“Imperfect Women.” Crédito: Apple TV | Cortesía

Apple TV estrena hoy los dos primeros episodios (de ocho) de esta serie basada en la novela homónima de Araminta Hall. Un crimen destroza la vida de tres mujeres -interpretadas por Kerry Washington, Elisabeth Moss y Kate Mara-, unidas por una amistad de décadas. A medida que avanza la investigación, sale a la luz la verdad de que incluso las amistades más cercanas pueden no ser lo que parecen. El elenco también incluye a Joel Kinnaman, Corey Stoll y Leslie Odom Jr., entre otros.

Agent Zeta

“Agent Zeta.” Crédito: Prime Video | Cortesía

Amazon Prime Video estrena esta película de acción protagonizada por Mario Casas. La trama sigue a Zeta, un agente del Centro Nacional de Inteligencia de España que investiga el asesinato de cuatro exoficiales españoles implicados en una oculta “Operación Ciénaga” en Colombia 35 años antes. Mientras trata de localizar al único espía sobreviviente de aquella misión (Luis Zahera), el agente colombiano Alfa (Mariela Garriga) se le unirá en la búsqueda.

BTS The Comeback – En Vivo

Este sábado 21 de marzo, en vivo desde Seúl, la “boy band” coreana BTS regresa a los escenarios con un concierto que también servirá para presentar su nuevo álbum “Arirang”. Netflix transmitirá en vivo a partir de las 7 am ET / 4 am PT.

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