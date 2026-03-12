Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 13 al 15 de marzo

El thriller criminal forense protagonizado por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis, basado en las exitosas novelas de Patricia Cornwell: “Scarpetta”. La cinta española que cuenta la historia de Elena (Clara Galle), quien durante sus vacaciones en República Dominicana atropella a un hombre en su coche y pide ayuda a sus hermanas para afrontar el accidente: “That Night (Esa Noche)”. El spin-off de la popular serie “Yellowstone” que gira en torno a una tragedia, el luto y la reconstrucción familiar posterior: “The Madison”. Y el documental de deportes que sigue a las estrellas del circuito de la Professional Bowlers Association (PBA), que viajan de torneo en torneo mientras se toman días libres de otros trabajos que necesitan para ganarse la vida: “Born to Bowl”.

Scarpetta

Prime Video acaba de estrenar este thriller criminal forense protagonizado por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis, basado en las exitosas novelas de Patricia Cornwell, que han vendido más de 120 millones de ejemplares desde el debut de este personaje en 1990. La serie de 8 episodios sigue a la brillante médica forense Dra. Kay Scarpetta (interpretada por Kidman), quien regresa a su ciudad natal para investigar un brutal asesinato, mientras al mismo tiempo se reabren dudas sobre el caso que décadas atrás lanzó su carrera y que ahora podría desmoronarla. La trama se desarrolla en dos líneas temporales: el presente de la doctora, incluida la tensa relación con su hermana Dorothy Farinelli (Lee Curtis), y sus inicios en los años 90 como jefa de medicina forense. La puertorriqueña Ariana DeBose, Bobby Cannavale y Simon Baker también forman parte del elenco junto a Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale y Hunter Parrish, que interpretan las versiones pasadas de los personajes de Kidman, Curtis, Cannavale y Baker, respectivamente.

That Night (Esa Noche)

“That Night (Esa Noche)”. Crédito: Netflix | Cortesía

Durante unas vacaciones en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre en su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), para pedir su ayuda. Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. “Esa noche” es un thriller español que se estrena en Netflix el 13 de marzo.

The Madison

“The Madison”. Crédito: Paramount+ | Cortesía

Los fans de “Yellowstone” tienen una cita a partir del 14 de marzo en Paramount+. “The Madison” es un spin-off de la popular serie, también creada por Taylor Sheridan. La trama nos presenta a la familia neoyorquina McIntosh, que ahora vive en Montana, en el valle del río Madison. Protagonizada por Michelle Pfeiffer y Kurt Russell, esta primera temporada de seis episodios gira en torno a una tragedia, el luto y la reconstrucción familiar posterior.

Born to Bowl

“Born To Bowl”. Crédito: HBO | Cortesía

Un documental de deportes diferente. Porque los bolos no son un deporte cualquiera. El lunes 16 de marzo HBO estrena el primero de cinco episodios que siguen a las estrellas del circuito de la Professional Bowlers Association (PBA), que viajan de torneo en torneo y a menudo tienen que compartir habitaciones de hoteles económicos mientras se toman días libres de otros trabajos que necesitan para ganarse la vida. Un retrato tan humorístico como conmovedor que verá un nuevo episodio cada lunes.

Los Oscars de Hollywood

Los Premios Oscar tendrán lugar el domingo 15 de marzo. Crédito: Matt Sayles/Invision | AP

La gala de los 98 Premios de la Academia se celebrará este domingo 15 de marzo y será transmitida en vivo por ABC y el servicio de streaming de Hulu a partir de las 7:00 p.m. (ET) / 4:00 p.m. (PT). La alfombra roja comenzará tres horas y media antes.

