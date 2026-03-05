Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 6 al 8 de marzo

La cinta escrita y dirigida por Maggie Gyllenhaal (“The Lost Daughter”), que nos sitúa en los Chicago y Nueva York de los años 30 para relatar la historia de la novia de Frankenstein: “The Bride”. La película de Pixar en la que una joven de 19 años obsesionada con los animales descubre una tecnología revolucionaria, cuerpos robóticos que le permiten transferir su mente a distintos animales: “Hoppers”. La producción de Netflix en la que un grupo de reclutas para los Army Rangers se topan con una máquina de guerra venida de otro mundo que amenaza con destruirlo todo: “War Machine”. Y la serie documental que examina la historia de los 165 millones de años en los que los dinosaurios poblaron la Tierra: “The Dinosaurs”.

The Bride!

El personaje del monstruo de Frankenstein ha aparecido en 187 películas en la historia del cine. En cambio, a la novia de Frankenstein la hemos visto en menos de 20. Y nunca con vida propia, como un personaje con identidad. Hasta ahora. Maggie Gyllenhaal (“The Lost Daughter”) dirige y escribe esta rompedora interpretación del mito con unos excelentes Jessie Buckley en el papel de “la novia” y Christian Bale en el de Frankenstein. La trama nos sitúa en los Chicago y Nueva York de los años 30, cuando el solitario monstruo acude a la innovadora científica Dra. Euphronious (Annette Bening) para pedirle que le cree una compañera. Juntos desentierran a una joven recién asesinada por sus relaciones con la mafia y la logran revivir en el laboratorio de la doctora. Ha nacido “The Bride” y lo que a continuación se desencadena, desde un romance explosivo a una huida que los lleva hasta Nueva York perseguidos por una pareja de detectives interpretados por Peter Sarsgaard y Penélope Cruz, pasando por un movimiento feminista revolucionario, nadie lo podía esperar. Estreno en cines.

Hoppers

“Hoopers.” Crédito: Pixar, Disney | Cortesía

La última película de Pixar llega hoy a los cines. Mabel (voz de Piper Curda) es una joven de 19 años obsesionada con los animales que descubre una tecnología revolucionaria: cuerpos robóticos que le permiten transferir su mente a distintos animales. Su misión es infiltrarse en ese mundo para convencer a un grupo de castores a que salven un espacio que compartía con su abuela: un estanque que está en peligro por la codicia inmobiliaria del alcalde (Jon Hamm).

War Machine

“War Machine.” Crédito: Netflix | Cortesía

Un grupo de reclutas se encuentra en la última fase de su entrenamiento para convertirse en Army Rangers cuando, en una misión en las montañas, se topan con una máquina de guerra venida de otro mundo que amenaza con destruirlo todo. Ya está disponible en Netflix esta película de 107 minutos protagonizada por el musculoso Alan Ritchson (“Reacher”) y que también cuenta en el elenco con Dennis Quaid en el papel del sargento mayor de la unidad y el boricua Esai Morales.

The Dinosaurs

“The Dinosaurs.” Crédito: Netflix | Cortesía

Producida por Steven Spielberg y los creadores de “Our Planet”, y narrada por Morgan Freeman, llega a Netflix esta serie documental de cuatro episodios de una hora que examina la historia del “mayor imperio de la naturaleza”: los 165 millones de años en los que los dinosaurios poblaron la Tierra. A través de recreaciones y efectos visuales, la serie nos cuenta de dónde vinieron los dinosaurios, cómo evolucionaron y cómo desaparecieron del planeta.

Rooster

De los creadores de “Ted Lasso” y “Scrubs” llega a HBO esta serie de comedia protagonizada por Steve Carell en el papel de un escritor que se muda al campus universitario en el que su hija es profesora. Estreno el domingo 8 de marzo.

