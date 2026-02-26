Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 27 al 29 de febrero

La pieza audiovisual que recolecta material nunca antes visto sobre Elvis Presley, ofreciendo las revelaciones más profundas sobre su humanidad y su vida interior: “EPiC: Elvis Presley in Concert”. La cinta en la que un nuevo asesino Ghostface emerge en el pueblo donde Sidney Prescott (Neve Campbell) ha construido una nueva vida… sus peores temores se hacen realidad cuando su hija (Isabel May) se convierte en el próximo objetivo: “Scream 7”. La serie que narra los orígenes del famoso detective Sherlock Holmes en el Oxford de 1870, cuando aún es un joven con tendencia a meterse en problemas: “Young Sherlock”. Y el documental que sigue al Dr. Steve Boyes en su travesía junto a algunos de los mejores rastreadores del mundo en la búsqueda de un animal que se creía un mito: “Ghost Elephants”.

EPiC: Elvis Presley in Concert

Buscando material inédito de Elvis Presley de las filmaciones de “Elvis: That’s the Way It Is” y “Elvis on Tour” para utilizarlo en su película “Elvis” de 2022, el cineasta Baz Luhrmann se encontró sesenta y ocho cajas con metraje en 35 mm y 8 mm en los archivos de Warner Brothers, almacenados en una mina de sal en Kansas, que incluían tomas descartadas de ambas películas, además de la actuación con la “chaqueta dorada” en Hawái en 1957. Pero el material no tenía sonido. Durante los dos años siguientes, el equipo de Luhrmann lo restauró y sincronizó con fuentes de audio. También se descubrió una grabación de audio de 45 minutos en la que Presley habla sobre su vida. Todo este material constituye la base de “EPiC”, que Luhrmann ha descrito como algo que no es del todo un documental ni una película de concierto, sino “algo nuevo dentro del canon de Elvis… que esté a la altura de la magnitud de Elvis como intérprete, pero que también ofrezca revelaciones más profundas sobre su humanidad y su vida interior”.

Scream 7

Neve Campbell y Courteney Cox en “Scream 7.” Crédito: Paramount Pictures | Cortesía

Cuando un nuevo asesino Ghostface emerge en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott (Neve Campbell) ha construido una nueva vida, sus peores temores se hacen realidad cuando su hija (Isabel May) se convierte en el próximo objetivo. Decidida a proteger a su familia, Sidney deberá enfrentar los horrores de su pasado. Aunque no están Melissa Barrera y Jenna Ortega, a las que vimos en la sexta entrega, repiten caras conocidas de la saga como Courteney Cox y David Arquette.

Young Sherlock

“Young Sherlock”. Crédito: Dan Smith, Amazon Prime Video | Cortesía

Guy Ritchie, que ya dirigió las últimas películas de Sherlock Holmes, nos trae ahora esta serie de 8 episodios que narra los orígenes del famoso detective en el Oxford de 1870, cuando aún es un joven con tendencia a meterse en problemas que se ve envuelto en un asesinato que amenaza su propia libertad. La situación se convertirá en su primer caso y revelará una conspiración que cambiará su vida para siempre. Estreno en Amazon Prime Video el próximo miércoles 4 de marzo.

Ghost Elephants

“Ghost Elephants”. Crédito: Skellig Roc Inc | Cortesía

Durante más de una década, el Dr. Steve Boyes, biólogo conservacionista y explorador de National Geographic, ha estado en busca de una misteriosa y esquiva manada de elefantes fantasma en las tierras altas de Angola. Del director Werner Herzog (“Grizzly Man”), este documental sigue a Boyes en su travesía mientras se embarca junto a algunos de los mejores rastreadores del mundo en la búsqueda de un animal que se creía un mito. Estreno en cines el 27 de febrero y en Disney+ y Hulu el 7 de marzo.

Dreams

El mexicano Michel Franco dirige a Jessica Chastain y a Isaac Hernández en este drama sobre la relación sentimental entre un bailarín de ballet sin papeles en Estados Unidos y una poderosa mujer dispuesta a todo por ayudarlo. En cines.

