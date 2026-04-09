Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 10 al 12 de abril

La serie de comedia criminal creada por Dan Levy que sigue a dos hermanos que se ven arrastrados accidentalmente al mundo del crimen organizado tras una serie de decisiones impulsivas: “Big Mistakes”. El thriller sobre un grupo de sobrevivientes en un pueblo costero de Estados Unidos después de que un catastrófico huracán de categoría 5 arrasa la zona: “Thrash”. La comedia dramática que se centra en una pareja que lucha con el desequilibrio de poder en su matrimonio: “The Miniature Wife”. Y el film japonés del director Genki Kawamura basado en un videojuego: “Exit 8”.

Big Mistakes

Netflix acaba de estrenar esta serie de comedia criminal creada por Dan Levy -en su primer trabajo importante desde la exitosa Schitt’s Creek- y Rachel Sennott. La historia sigue a dos hermanos desorientados, Nicky (Levy) y Morgan (Taylor Ortega), que se ven arrastrados accidentalmente al mundo del crimen organizado tras una serie de decisiones impulsivas que cambian sus vidas para siempre. Cuanto más quieren salir de su embrollo, en mayores líos se meten. El reparto se completa con Laurie Metcalf en el papel de su dominante madre, Linda, y Abby Quinn como la hermana menor Natalie. A lo largo de ocho episodios de media hora que mezclan tensión y comedia con un tono irreverente y caótico, la serie explora las dinámicas de una familia disfuncional que intenta sobrevivir a sus propios errores mientras se enfrenta a peligros cada vez mayores. “Big Mistakes” se presenta como una mirada ácida sobre la familia, la ambición y las consecuencias de las malas decisiones.

Thrash

Phoebe Dynevor como “Lisa” en Thrash. Crédito: Ben King/Netflix © 2026 | Cortesía

Los amantes de las películas de desastres pueden ver este fin de semana este thriller protagonizado por Phoebe Dynevor, Djimon Hounsou y Whitney Peak, y dirigido por Tommy Wirkola. La trama sigue a un grupo de sobrevivientes en un pueblo costero de Estados Unidos después de que un catastrófico huracán de categoría 5 arrasa la zona. Con el área inundada y las calles infestadas de tiburones hambrientos, lo peor está aún por llegar. Ya disponible en Netflix.

The Miniature Wife

Elizabeth Banks como “Lindy” y Matthew Macfadyen como “Les” en The Miniature Wife. Crédito: Peacock | Cortesía

Ya está disponible en Peacock esta serie de comedia dramática de 10 episodios sobre una pareja que lucha con el desequilibrio de poder en su matrimonio. El esposo (un científico interpretado por Matthew Macfadyen) hace que su esposa (una novelista con bloqueo creativo, Elizabeth Banks) se sienta pequeña e ignorada. Pero cuando, accidentalmente, la reduce a apenas seis pulgadas de altura, la metáfora se vuelve real. ¿Tal vez la miniaturización sea el reinicio radical que ambos necesitaban?

Exit 8

“EXIT 8”. Crédito: Neon | Cortesía

Un hombre atrapado en un pasillo subterráneo estéril e interminable se propone encontrar la salida 8. Las reglas de su misión son simples: no pasar por alto nada fuera de lo común. Si descubre una anomalía, debe dar la vuelta de inmediato. Si no, continuar. Pero incluso el más mínimo descuido lo devolverá al principio. ¿Logrará alcanzar su objetivo y escapar de este corredor infinito? “Exit 8” es un film japonés del director Genki Kawamura basado en un videojuego. Ya en cines.

“Euphoria”, “The Boys” y “Hacks”

Este domingo vuelve “Euphoria” a HBO después de cuatro años con Zendaya, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney y más. Y se acaban de estrenar las temporadas finales de “The Boys” en Prime Video y de “Hacks” en HBO Max. Series para todos los gustos.

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