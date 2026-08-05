Abdul El-Sayed gana la primaria demócrata y va por el Senado de Michigan

Abdul El-Sayed se convirtió en el candidato del Partido Demócrata al Senado por Michigan, tras imponerse en unas primarias marcadas por una intensa competencia frente a la congresista Haley Stevens, reveló la agencia AP. Su victoria representa un importante impulso para el partido, que logra colocar a uno de sus perfiles más representativos en una de las contiendas más observadas del país.

El triunfo de Abdul El-Sayed no solo redefine el panorama político en Michigan, sino que también fortalece la apuesta demócrata rumbo a las elecciones de noviembre.

Ahora, el candidato demócrata enfrentará al republicano Mike Rogers, quien obtuvo la nominación de su partido sin oposición. La elección de medio mandato será determinante para el equilibrio del Senado, ya que ese escaño es considerado estratégico en la disputa por el control de la cámara.

Money out of politics.

Money in your pocket.

Medicare for All.



Michigan…



We won. I am so proud to be your Democratic nominee for US Senate. Let's win in November. pic.twitter.com/RItVmqrzob — Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) August 5, 2026

La primaria demócrata fue una de las más competidas del ciclo electoral en Michigan. Durante buena parte del conteo, Abdul El-Sayed y Haley Stevens intercambiaron la ventaja en una elección seguida de cerca por analistas políticos debido a su impacto en el equilibrio del Senado.

El resultado representa una victoria significativa para el ala progresista del Partido Demócrata en un estado considerado clave para las elecciones legislativas de noviembre.

¿Quién es Abdul El-Sayed y por qué logró imponerse?

Médico de profesión y exdirector del Departamento de Salud del condado de Wayne, Abdul El-Sayed construyó su campaña alrededor de propuestas enfocadas en ampliar el acceso a los servicios de salud, reducir el costo de vida y fortalecer los programas sociales.

También es conocido por haber competido por la gubernatura de Michigan en 2018, experiencia que le permitió consolidar una base de apoyo entre votantes progresistas y organizaciones de izquierda.

Durante esta campaña recibió el respaldo de figuras como Bernie Sanders y grupos afines al movimiento progresista, además de atraer a un electorado que buscaba un perfil distinto al de los candidatos tradicionales del partido. Su mensaje, centrado en las necesidades de la sociedad, fue uno de los factores que analistas consideran determinantes para imponerse en una de las primarias demócratas más disputadas del año.

Thank you, Michigan. I love you from the bottom of my heart! pic.twitter.com/43siKWUjhM — Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) August 5, 2026

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