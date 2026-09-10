ICE habría usado un disfraz de electricista para detener a un hombre en Phoenix

La detención de un hombre de 33 años en Phoenix, Arizona, abrió cuestionamientos sobre las tácticas utilizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según el relato de su esposa, los oficiales habrían llegado a la vivienda aparentando ser trabajadores que realizaban reparaciones eléctricas antes de detenerlo en el patio.

En entrevista con Univision, Marisol López, esposa de Édgar Martínez, relató el doloroso momento que vivió la mañana del 15 de agosto, en el área de la avenida 83 y Lower Buckeye, en Phoenix.

Así habría ocurrido la detención

López relató que los hombres que llegaron al domicilio vestían de una manera que, a simple vista, podía hacer pensar que se trataba de trabajadores de servicios públicos.

“Él venía con un chaleco que se parecía como de construcción o de servicios, o sea, no tiene nada que ver”, explicó la mujer.

De acuerdo con su versión, los presuntos agentes incluso manipularon una caja de electricidad mientras decían que estaban realizando trabajos en una propiedad cercana. La situación habría terminado con una interrupción del suministro eléctrico de la familia.

“Sí nos cortaron el servicio”, contó López, quien explicó que acababa de regresar de trabajar cuando se percató de que se había quedado sin electricidad.

La esposa de Martínez sostiene además que los agentes no mostraron una orden judicial antes de realizar el arresto. Esta afirmación es uno de los principales puntos que la familia cuestiona del operativo.

El señalamiento adquiere relevancia porque la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece protecciones frente a registros y detenciones irrazonables. La ACLU explica que, en términos generales, una orden administrativa de deportación no autoriza por sí sola a los agentes a ingresar a una vivienda sin consentimiento; para entrar existen circunstancias y requisitos legales específicos.

Una estrategia que ya ha sido cuestionada

La utilización de engaños por parte de agentes de ICE no es un tema completamente nuevo. La ACLU ha documentado casos anteriores en los que agentes se hicieron pasar por policías, trabajadores u otras personas para acercarse a inmigrantes y conseguir que salieran de sus viviendas o permitieran el acceso. La organización ha cuestionado judicialmente algunas de estas prácticas.

En el caso de Phoenix, la abogada Alma Rosa Nieto, quien no está relacionada con el expediente, consideró que el supuesto uso de este tipo de tácticas podría terminar siendo materia de un litigio.

“Esta administración se ha caracterizado por una violación de derechos humanos, civiles y de tácticas no transparentes”, afirmó Nieto en declaraciones difundidas por el medio citado.

La abogada añadió: “Tienen que tener una orden judicial para entrar y, cuando lo hacen con engaños, están cambiando las leyes”. Se trata de una valoración legal de Nieto y no de una determinación judicial sobre el caso de Martínez.

Martínez llevaba más de 10 años en EE.UU.

Según Marisol López, Édgar Martínez llevaba más de 10 años en Estados Unidos y no tenía antecedentes graves. La mujer aseguró también que se encontraba realizando un trámite relacionado con una visa cuando fue detenido.

La familia ahora busca esclarecer por qué se produjo el arresto y bajo qué circunstancias actuaron los agentes. Mientras tanto, ICE no ha respondido a las preguntas sobre el operativo y las circunstancias de la detención.

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