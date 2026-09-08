GardaWorld obtiene $382 millones de ICE para trasladar inmigrantes detenidos en Texas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) amplió su relación con GardaWorld Federal Services con un contrato cuyo techo alcanza $382.3 millones para ofrecer transporte terrestre armado de personas bajo custodia en los 254 condados de Texas.

El acuerdo, adjudicado el 31 de agosto, contempla servicios durante las 24 horas, los 365 días del año, dentro del programa 287(g). De acuerdo con los registros federales consultados por Project Salt Box, la empresa deberá encargarse del despacho de unidades, documentación, preparación de la flota, reportes, control de calidad y un portal seguro para la operación.

El monto máximo del contrato no significa que todo ese dinero haya sido desembolsado. Hasta ahora, los registros muestran una obligación inicial de poco más de $100 millones. La diferencia dependerá de las opciones y necesidades que se ejerzan durante la vigencia del acuerdo.

Una expansión que ya suma cientos de millones

El contrato de transporte se suma a otros negocios de GardaWorld vinculados con la expansión de la capacidad de detención de inmigrantes. El medio señala que los compromisos de ICE con la compañía superan los $700 millones en los últimos seis meses.

Entre ellos está un acuerdo de $313.4 millones para convertir y operar un almacén en Surprise, Arizona, como instalación de procesamiento y detención. Ese proyecto enfrentó una orden de suspensión y una demanda de la fiscal general estatal, Kris Mayes.

En San Antonio, ICE también otorgó a GardaWorld un contrato de alrededor de $17.3 millones para transformar un almacén propiedad de la agencia en otra instalación de detención. El San Antonio Express-News reportó que el sitio podría atender entre 1,000 y 1,500 personas al día durante procedimientos migratorios.

La dimensión de estas operaciones ayuda a explicar por qué el nuevo contrato de transporte resulta relevante: los arrestos realizados bajo acuerdos 287(g) generan la necesidad de mover a las personas detenidas entre cárceles locales, centros de procesamiento y otras instalaciones.

Texas concentra la expansión del 287(g)

Texas se ha convertido en el principal escenario para el programa 287(g). Según datos recopilados por el investigador Andrew Thrasher y citados en el reporte de Project Salt Box, el estado concentra cientos de acuerdos con agencias policiales y de alguaciles.

El programa permite que determinadas autoridades locales colaboren con ICE en tareas relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias. Uno de sus modelos otorga facultades más amplias a los agentes locales, incluida la posibilidad de detener a personas por infracciones migratorias mientras realizan labores policiales.

La contratación también muestra cómo la política de control migratorio está creando un mercado federal cada vez mayor para empresas privadas de seguridad, transporte y servicios de detención.

El nuevo acuerdo, por su tamaño y alcance territorial, coloca a la empresa en una posición central dentro de la infraestructura que ICE está construyendo alrededor de la detención y traslado de inmigrantes en Texas.

Sigue leyendo: