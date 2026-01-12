Gobierno de Trump revoca más de 100,000 visas de turistas, estudiantes, trabajadores, entre otros

El gobierno del presidente Donald Trump confirmó la revocación de más de 100,00 visas de diversos tipos, incluidas de estudiantes, empleo y de turistas, como parte de una política más dura sobre visitantes e inmigrantes.

“El Departamento de Estado ha revocado más de 100,000 visas, incluyendo unas 8,000 visas de estudiante y 2,500 visas especializadas para personas que tuvieron encuentros con las fuerzas del orden estadounidenses por actividades delictivas”, indica un mensaje en X. “Seguiremos deportando a estos delincuentes para mantener la seguridad de Estados Unidos”.

El Departamento de Estado tiene una campaña para la revocación de visas de aquellas personas que sospeche que realizan actos delictivos o tienen historial criminal, además de quienes defienden causas como la Palestina o que considere que hayan emitido mensajes antisemitas.

La revocación de visas no solamente ha ocurrido en EE.UU., sino en otros países, como México, donde incluso más de 50 políticos y funcionarios estatales han sido notificados por la revocación de sus permisos de ingreso al país.

El 30 de abril, el secretario de Estado, Marco Rubio, emitió un mensaje advirtiendo sobre la política de revocación de visas de todo tipo.

“Criticamente, el Departamento de Estado ha dejado claro que una visa es un privilegio, no un derecho”, escribe Rubio. “Bajo la política de ‘Captura y Liberación’ de la administración Biden, a los inmigrantes indocumentados a menudo se les otorgaba una tarjeta de salida de la cárcel tras ser arrestados por delitos como violencia doméstica y agresión. Ahora existe una política de un solo golpe: Captura y Revocación. Siempre que el gobierno detecte a ciudadanos no estadounidenses infringiendo nuestras leyes, tomaremos medidas para revocar su estatus. Se acabó la era de aprovecharse con desprecio de la generosidad de nuestra nación”.

La política no solamente se enfoca en personas que tienen permisos privisionales de estancia en EE.UU., sino aquellos visitantes y profesionales nacidos en el extranjero.

La política de la administración Trump difiere de las administraciones anteriores, que se centraba en la deportación de personas con antecedentes penales por delitos graves.

Para las aplicaciones de nuevas visas, las autoridades estadounidenses han aumentado la revisión del historial de los extranjeros, incluidas sus redes sociales.

