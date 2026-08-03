Exfutbolista colombiano de LA Galaxy arrestado por presunto tráfico de drogas

El exdelantero colombiano Diego Serna, quien tuvo pasos por clubes de la MLS y del fútbol colombiano, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami acusado de tráfico de drogas, según documentos judiciales de Estados Unidos.

Las autoridades sostienen que Serna intentó ingresar al país con casi 9.000 pastillas de hidrocodona, un opiáceo controlado.

El exfutbolista, de 52 años, llegó a Miami el pasado miércoles procedente de Colombia y transportaba dos mochilas. En el interior de esas bolsas, de acuerdo con el expediente judicial, los agentes encontraron siete frascos que contenían las pastillas.

La investigación se activó antes de su aterrizaje. Las autoridades colombianas habían advertido a la policía estadounidense sobre el cargamento que presuntamente llevaba el exjugador.

La operación en el aeropuerto y la detención de una segunda persona

Tras su llegada a Miami, Serna admitió los hechos ante los agentes y manifestó su disposición a colaborar con la investigación, siempre según los documentos judiciales.

Como parte del procedimiento, el exfutbolista se comunicó con una mujer que se encontraba en la zona de salidas del aeropuerto para entregarle una de las mochilas. La entrega fue realizada bajo la supervisión de las autoridades federales.

Una vez concretado el intercambio, la mujer fue detenida por los agentes.

En su declaración, Serna afirmó que un conocido le pagó el boleto aéreo a cambio de transportar el cargamento hasta Estados Unidos.

El caso continúa bajo investigación y la información disponible hasta el momento proviene de los documentos presentados ante la corte federal.

Libertad bajo fianza y próxima audiencia

Después de comparecer ante un tribunal federal, el exdelantero recuperó la libertad mediante el pago de una fianza de $100.000 dólares.

La audiencia para la lectura formal de cargos quedó programada para el 20 de agosto.

Serna desarrolló parte de su carrera en el fútbol estadounidense con Los Angeles Galaxy y New England Revolution, además de jugar en el Once Caldas y otros equipos del fútbol colombiano.

Las autoridades no han informado por ahora de nuevos arrestos relacionados con el caso ni de posibles cargos adicionales.

La causa seguirá su curso en la justicia federal estadounidense, que determinará la situación procesal del exfutbolista en las próximas semanas.

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