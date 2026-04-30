Infancias con miedo: el otro rostro del Día del Niño

Esta semana, miles de familias celebrarán el Día del Niño, un día para honrar la infancia y recordar que todos los niños merecen crecer con amor y protección. Sin embargo, para miles de niños en este país, esta celebración está marcada por la amenaza constante de ser separados de sus padres debido a las políticas migratorias del gobierno del presidente Trump.

Así, mientras algunos niños abren regalos, otros aprenden a memorizar números de teléfono “por si acaso”. Mientras unos reciben dulces, otros cargan preguntas que ningún niño debería hacerse: ¿y si hoy mi mamá no regresa? ¿y si mi papá desaparece en el camino al trabajo?

Esta situación no es una exageración. Más de 11,000 niños ciudadanos estadounidenses han quedado sin uno o ambos padres como consecuencia de las deportaciones. Otros menores han sido separados de sus familias sin el debido proceso, vulnerando derechos fundamentales.

Lejos de ser hechos aislados, estos ejemplos muestran un patrón que continúa profundizándose y que hoy también se refleja en el aumento de detenciones que impactan directamente a la niñez. En el último año, más de 6,200 niños han sido detenidos por ICE, una cifra que evidencia hasta qué punto estas políticas están alcanzando a los más vulnerables.

El impacto de este clima de miedo, además, no se limita a la separación familiar. Desde 2025, las escuelas, los hospitales y las iglesias —los espacios que deberían ser sagrados para la infancia— han dejado de ser percibidos como lugares seguros. Las políticas migratorias de este gobierno no solo han endurecido la vigilancia, sino que también han sembrado un miedo profundo que disuade a las familias de buscar atención médica, de enviar a sus hijos a la escuela o de acudir a servicios esenciales. El resultado es devastador: niños que crecen aislados de los sistemas que deberían protegerlos.

Por si fuera poco, el golpe económico también se siente en las mesas de nuestros hogares. Según estimaciones de FWD.us, las deportaciones masivas y la cancelación de permisos de trabajo podrían costarle a la familia promedio en Estados Unidos hasta $2,150 adicionales al año en 2028. El gasto semanal en alimentos podría aumentar de $165 a $195 y el precio de una vivienda nueva podría incrementarse en cerca de $48,000. Son cifras que reflejan una realidad clara: estas políticas no solo afectan a las familias inmigrantes, sino también a todo el país.

Mientras tanto, a pesar de este contexto, las familias en Estados Unidos han sido consistentes en sus prioridades: quieren que Washington se enfoque en reducir el costo de la vida y en invertir en programas esenciales como el cuidado infantil, la salud y el cuidado de las personas mayores. Sin embargo, el proyecto de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional impulsa lo contrario. Destina recursos a intensificar el caos en nuestras comunidades, a detenciones crueles de niños y familias, y a deportaciones que eliminan trabajadores clave en sectores como la construcción, la agricultura, la salud y el cuidado infantil.

En consecuencia, nuestro país necesita un sistema migratorio que sea seguro y ordenado, sí, pero también humano. Uno que equilibre la seguridad con la compasión. Lo que no necesitamos son recortes en la salud ni políticas basadas en la crueldad.

En este Día del Niño, mientras cantamos y celebramos, no perdamos de vista a ese niño que se acuesta con miedo,un miedo nacido de políticas migratorias que continúan separando familias y vulnerando derechos fundamentales.Ese niño que ha aprendido a vivir con la incertidumbre como parte de su rutina, representa la consecuencia más dolorosa de estas decisiones. Frente a esa realidad, la pregunta es inevitable: ¿qué tipo de país queremos ser?

Debemos aspirar a ser un país donde ninguna madre tema llevar a su hijo al médico o a la escuela. Donde ningún niño cruce la puerta del salón con la angustia de no saber si su familia seguirá intacta al final del día. Un país donde la infancia no esté atravesada por el miedo, sino resguardada por la dignidad y el cuidado colectivo. Eso es lo que merece cualquier niño. Y eso es lo que debemos exigir a nuestros legisladores, no solo el 30 de abril, sino cada día del año.

(*) Linda Stone es directora de Mamás con Poder.

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Referencias