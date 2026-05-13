Redada estilo militar de agentes federales en Chicago desata demandas por abusos

Dieciocho residentes de Chicago presentaron demandas administrativas en contra del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales, entre ellas el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), tras denunciar abusos y violencia durante una redada migratoria realizada en septiembre de 2025 como parte de la llamada “Operation Midway Blitz”.

Las acciones legales fueron impulsadas por organizaciones defensoras de derechos civiles como MALDEF, la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Chicago, el Centro de Justicia MacArthur y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.

Los denunciantes aseguran que agentes federales irrumpieron violentamente en un complejo habitacional del vecindario South Shore, en Chicago, utilizando tácticas “militarizadas” y sin mostrar órdenes judiciales.

Según las quejas presentadas bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), más de 300 agentes participaron en el operativo, apoyados por un helicóptero Black Hawk, camionetas sin identificación y drones que grabaron el despliegue.

Familias aseguran que fueron encañonadas y humilladas

Los testimonios describen escenas de pánico ocurridas después de la medianoche del 30 de septiembre de 2025. Adultos y menores habrían sido sacados de sus departamentos a punta de rifles, algunos aún en pijama y descalzos.

Las organizaciones afirman que varias personas fueron golpeadas, esposadas con cinchos plásticos y retenidas sin explicación.

“Personas desarmadas dormían en sus hogares cuando fueron recibidas con un nivel de fuerza y crueldad impensable fuera de un campo de batalla”, declaró Samuel White, abogado de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Chicago.

Los denunciantes también sostienen que el operativo fue grabado por un equipo audiovisual contratado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para posteriormente difundir imágenes en redes sociales oficiales como material propagandístico.

Crecen críticas contra las redadas del ICE

El caso vuelve a poner bajo escrutinio las tácticas del ICE durante la administración de Donald Trump, particularmente por los operativos masivos realizados en ciudades con alta población inmigrante.

“Este operativo fue una pesadilla hecha realidad”, señaló Jonathan Manes, del Centro de Justicia MacArthur. “Ningún gobierno debería convertir violaciones constitucionales en propaganda”.

Los residentes detenidos fueron trasladados al centro migratorio de Broadview, donde también denunciaron condiciones inhumanas de confinamiento.

Las organizaciones buscan compensaciones económicas y responsabilizar al gobierno federal por daños físicos, emocionales y materiales.

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