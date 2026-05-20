Editorial: por Jeff Prang para Tasador del Condado de Los Ángeles

Para la posición de Tasador (Assessor) del Condado de Los Ángeles en las elecciones primarias del 2 de junio se enfrentan cinco candidatos: el titular Jeffrey Prang, Stephen Adamus, Rob Newland, Steven Palty y Sandy Sun.

La Opinión considera que Jeff Prang es el mejor candidato y apoya su reelección.

El Tasador del Condado se encarga de generar el inventario de las propiedades sujetas a impuestos, tras lo cual compila los totales, establece sus valores y las incorpora a las listas de tasación para su cobro.

Son 2.4 millones de propiedades con un valor de 2 billones (trillions en inglés) de dólares y que generaron más de 20,000 millones de dólares en ingresos por impuestos a la propiedad en 2025.

El Tasador, como lo establece la Constitución del Estado de California, es un puesto electo, lo cual se propone protegerlo de influencias foráneas e irregularidades.

El Tasador también determina los valores del año base del cálculo de tasación, procesa los cambios en las propiedades, registra nuevas construcciones y aplica al monto total de los impuestos los ajustes de inflación anual, con un límite de 2% anual.

Con todo esto queda establecida la gran importancia del puesto para las finanzas del condado, la gobernanza en sus aspectos fiscales y el flujo de los impuestos a las propiedades. Obviamente, entre las cualidades necesarias para el Tasador está la confianza en su probidad. Es un requisito central del cargo la transparencia y la ausencia de favoritismos. así como capacidad organizativa y técnica para manejar las valuaciones de millones de propiedades, en un departamento con presupuesto de 200 millones de dólares, 6 centros regionales y unos 1,400 empleados.

En 2014, cuando Jeffrey Prang, entonces concejal de West Hollywood, y empleado de la oficina, fue electo por primera vez, reemplazaba a un predecesor envuelto en un serio escándalo. John Noguez está todavía luchando contra cargos penales. Es acusado de reducir el valor de múltiples propiedades a cambio de sobornos.

Prang no solamente hizo que su oficina emergiera del escándalo reteniendo su buen nombre.

También actualizó la tecnología, modernizando a lo largo de los años los sistemas de registro y archivos.

Además, instauró servicios al consumidor antes inexistentes, incluido ayuda a quienes sufrieron desastres como el reciente incendio angelino, para reevaluar su propiedad. En el portal de la oficina sobresalen la orientación para una “desgravación inmediata del impuesto” y para solicitar la cancelación de penalización si no pudieron hacer sus pagos.

Ganó la reelección en 2018 y 2022.

En 2019, tres empleados de la oficina demandaron a Prang y su administración alegando violaciones de la Proposición 13, y del Código de Ingresos e Impuestos y malversaciones de fondos públicos. El caso se decidió solo en marzo de este año, con indemnización para dos de ellos por la forma en que se procesó el caso internamente, pero sin secuelas conocidas o investigación de los hechos imputados que demostrara intención. Uno de los demandantes, Stephen Adamus, está entre los candidatos. Portavoces de la agencia negaron cualquier irregularidad.

De la lista de funcionarios electos, ex funcionarios, organizaciones y sindicatos que apoyan a Prang mencionamos a la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass y a cuatro de las cinco supervisoras del condado: Kathryn Barger, Janice Hahn, Lindsey Horvath e Hilda Solís. Además, los congresistas Adam Schiff, Judy Chu y Laura Friedman, los senadores estatales Bob Archuleta y Sasha Renée Pérez, los asambleístas Lisa Calderón y Mike Fong y la Contralor de California Malia Cohen.

La Opinión pide a sus lectores en el Condado de Los Ángeles que en los comicios del 2 de junio, voten por Jeff Prang para Tasador del Condado.