US Navy identificó a los 5 marineros muertos en accidente de helicóptero en San Diego

El US Navy dio a conocer este domingo los nombres de los cinco elementos del Escuadrón de Combate Marítimo de Helicópteros (HSC, por sus siglas en inglés) que murieron el 31 de agosto cuando su aeronave se estrelló en el mar frente a las costas de San Diego.

The U.S. Navy today released the names of the five Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 8 crew members who died when their helicopter crashed into the sea, Aug. 31. Our thoughts and prayers remain with their families, friends and shipmates. https://t.co/h8xkn5QE9N

— U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) September 5, 2021