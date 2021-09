Más luto en las Fuerzas Armadas: los cinco marinos perdidos frente a San Diego son declarados muertos por el U.S. Navy

Los cinco marinos perdidos en las aguas del Pacífico tras un accidente de helicóptero ocurrido a principios de semana han sido declarados muertos, dijo el U.S. Navy este sábado. Las operaciones de rescate ahora son de recuperación de los cuerpos.

En el accidente frente a las costas de San Diego hubo otros seis lesionados, incluyendo uno que también estaba en el helicóptero accidentado y que pudo ser rescatado. Cinco marinos que estaban en el portaviones de donde despegó el helicóptero fueron reportados en condición estable tras sufrir lesiones.

No se dieron a conocer aún los nombres de los cinco marinos fallecidos hasta que pasen 24 horas del anuncio. La tragedia tuvo lugar a la sombra de la explosión en Afganistán que mató a 13 militares estadounidenses, incluyendo dos mujeres.

TODAY: The #USNavy has declared the five missing crewmembers of an MH-60S helicopter crash, deceased. Search and rescue efforts have shifted to recovery operations. (1/2)

— U.S. Navy (@USNavy) September 4, 2021