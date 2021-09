Marina de Estados Unidos continúa con la búsqueda de 5 tripulantes desaparecidos tras accidente de helicóptero en San Diego

Cinco tripulantes continúan desaparecidos después de que un helicóptero de la Marina de Estados Unidos se estrelló la tarde de este martes en el mar frente a las costas de San Diego durante un vuelo de rutina desde un portaaviones.

El helicóptero siniestrado era un MH-605 que normalmente es tripulado por cuatro personas y se utiliza en misiones que incluyen apoyo de combate, ayuda humanitaria en desastres, así como en búsqueda y rescate.

La operación de búsqueda permitió localizar y rescatar a uno de los seis elementos que se encontraban a bordo de la aeronave al momento del percance, aproximadamente a las 4:30 p.m. a unas 60 millas náuticas de San Diego.

UPDATE: An MH-60S Sea Hawk helicopter embarked aboard #USSAbrahamLincoln (CVN 72) crashed into the sea while conducting routine operations, approx. 60 miles off the coast of San Diego at 4:30 p.m. PST. Aug. 31. (1/2)

— U.S. Navy (@USNavy) September 1, 2021