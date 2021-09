Helicóptero de la Armada estadounidense se estrella cerca de la costa de San Diego

Un helicóptero MH-60S que estaba a bordo del USS Abraham Lincoln se estrelló a 60 millas náuticas de la costa de San Diego, al sur de California, la noche de este martes, así lo informó la Flota del Pacífico de la Armada de los Estados Unidos en su cuenta de Twitter. Actualmente se encuentran en labores de búsqueda y rescate. Hasta ahora, no se tiene claro cuántos tripulantes había a bordo.

BREAKING: An MH-60S helicopter embarked aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) crashed into the sea while conducting routine flight operations approximately 60 nautical miles off the coast of San Diego at 4:30 p.m. PST, Aug. 31. (1/2)

Por su parte, la Armada de los Estados Unidos informó a la agencia Associated Press (AP), que la aeronave se encontraba realizando vuelos de rutina en el momento que ocurrió el suceso. El helicóptero había despegado del USS Abraham Lincoln, que se encuentra próximo a las costas californianas.

Guardacostas y navíos de la Armada ya se encuentran en el lugar.

El MH-60S es una aeronave versátil que normalmente lleva una tripulación de cuatro personas y se utiliza en misiones que incluyen apoyo de combate, ayuda humanitaria en desastres, y búsqueda y rescate. No hay más información hasta el momento de la publicación de esta noticia.

(AP) A U.S. Navy helicopter crashed in the ocean off San Diego during a routine flight from an aircraft carrier, military officials say, and a search and rescue operation is underway.

