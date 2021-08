Identifican a los soldados muertos en explosión de Kabul: hay varios hispanos, californianos y dos mujeres

Las autoridades militares de Estados Unidos identificaron este sábado a todos los 13 soldados que murieron el jueves a consecuencia de una explosión en las afueras del aeropuerto de Kabul, Afganistán.

Cinco de las víctimas tenían solo 20 años de edad y los otros iban de los 22 a los 31 años. Diez de los 13 fallecidos tenían su base en Camp Pendleton, cerca de San Diego, y cuatro eran residentes de California. Dos de los militares muertos eran mujeres.

El viernes se conoció que dos de las víctimas eran Marines del Condado Riverside, California, incluyendo un hispano de 22 años llamado Hunter López, cuyos padres trabajan en el Sheriff de dicho condado.

Hay más hispanos en la lista: Johanny Rosariopichardo, 25 años, de Massachusetts; Humberto A. Sánchez, 22 años, de Indiana; David L. Espinoza, 20 años, de Río Bravo, Texas, y Dylan R. Merola, 20 años, de Rancho Cucamonga, California.

In May, she was honored by her unit, the Naval Amphibious Force, Task Force 51/5th Marine Expeditionary Brigade.

U.S. Marine Dylan Merola was one of our fallen warriors from the cowardly terrorist attack in Afghanistan.

Merola was a graduate of Los Osos High School. Students honored him at Friday night's football game by wearing red, white and blue.

Fair winds and following seas.

— Travis Akers (@travisakers) August 28, 2021