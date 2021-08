Le lloran a Hunter López, un Marine hispano del sur de California fallecido en la explosión de Kabul

Un joven militar hispano del sur de California ha sido confirmado entre los 13 soldados de Estados Unidos que perdieron la vida en el atentado del jueves en el aeropuerto de Kabul, Afganistán.

Hunter López, de 22 años y residente del Valle de Coachella, falleció en la explosión que causó 170 muertes hasta el momento y que ha consternado al mundo.

López era hijo de un capitán del Sheriff del Condado Riverside de nombre Hermán López, quien también es jefe de la Policía de la ciudad de La Quinta, y de la alguacil Alicia López.

This is Hunter Lopez, one of the Marines killed yesterday. Just a kid. Unspeakably sad. pic.twitter.com/bGLeVRuw4X

“Estoy increíblemente entristecido y con el corazón roto por la familia López”, escribió el Sheriff Chad Bianco en un comunicado. “Hunter López, hijo de nuestro capitán Hermán López y de la alguacil Alicia López trágicamente perdió la vida mientras servía a su país en el Cuerpo de los Marines de los Estados Unidos”.

Still surreal. Love you bro. You were selfless to the end and I know you went out fighting. I miss you and I’ll see you soon bro. Hunter Lopez KIA 1/15/1999 – 8/26/2021 🇺🇸 pic.twitter.com/HUOdMXuwrm

— SAND CRAWLER BRAVO🇺🇸 (@vallesjulian11) August 27, 2021