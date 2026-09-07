Familia de Celeste Rivas pide pena de muerte para D4vd en Los Ángeles

Los familiares de Celeste Rivas Hernández exigieron públicamente que el cantante D4vd, presunto asesino de la joven hispana, sea condenado a la pena de muerte.

Este domingo, en vísperas del que habría sido su 16° cumpleaños, la familia hizo público un comunicado en el que afirmaba que la pena capital para D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, “sería perfecta para este tipo de ser humano, desprovisto de sentimientos y vacío interior, y sin conciencia”.

“Pero eso no está en nuestras manos, sino en las de Dios y en las del sistema judicial de California“, expresó la familia en su comunicado.

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De acuerdo con el abogado penal RJ Dreiling, si hay un caso en que el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, puede enfrentarse a un caso en el que se merezca la pena de muerte, sería el del cantante D4vd.

La última ocasión en que hubo una ejecución de un preso en California fue hace dos décadas.

“Sabemos que en California existe una moratoria sobre la pena de muerte, lo que significa que no está ejecutando a nadie, pero esta podría levantarse fácilmente en cualquier momento con cualquier gobernador“, declaró Dreiling, en una entrevista con la cadena ABC.

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“Será muy interesante ver cómo Nathan Hochman va a manejar esto. Cuando se postuló para fiscal de distrito, dio: ‘Estoy abierto a la pena de muerte en casos muy, muy graves’. Y este, a primera vista, ciertamente parece calificar como tal”, añadió.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, todavía no decide si pedirá la pena de muerte para el cantante D4vd. Crédito: Jae C. Hong | AP

La semana pasada, el equipo de abogados contratado por Burke anunció que se retiraba del caso, por lo que el cantante ahora es representado por un defensor público.

De acuerdo con la fiscalía de condado de Los Ángeles, en abril de 2025, Celeste Rivas tenía 14 años cuando Burke, su entonces novio, la asesinó en su residencia en Hollywood Hills y la dejó desangrarse.

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Posteriormente, según los fiscales, Burke desmembró el cuerpo de la joven hispana, guardó sus restos en dos bolsas negras de basura y las depositó en el maletero de un automóvil Tesla registrado a su nombre.

David Burke permanece bajo custodia y ha comparecido en la corte por el asesinato de Celeste. El cantante de 21 años se declaró no culpable y regresará al tribunal el 19 de octubre.

Después de una audiencia previa llevada a cabo en julio, que se prolongó por cuatro días, una jueza determinó que la fiscalía había presentado las pruebas suficientes para que D4vd fuera enjuiciado por el asesinato de Celeste Rivas.

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Durante la audiencia, los fiscales presentaron fotografías de los restos en descomposición de Rivas. La fiscalía alega que Burke asesinó a Celeste porque temía que ella hiciera pública su relación sexual y arruinara su carrera musical.

La familia de Rivas emitió un comunicado en el que afirmaba que Burke no es indigente (que no puede permitirse pagar un abogado privado), sino que oculta su dinero en varias corporaciones, al citar sus miles de millones de reproducciones y oyentes mensuales en las plataformas de música en streaming.

“Los residentes del condado de Los Ángeles deberían estar indignados porque serán los contribuyentes quienes pagarán la defensa de este millonario“, expresó la familia en su comunicado.

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“Quizás tendría el dinero si se lo hubiera pedido a una de sus empresas, o si no hubiera transferido fraudulentamente activos a su madre/representante, Colleen Burke”, agregó el comunicado.

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