Marcelo Gallardo es el nuevo DT de Ecuador; la FEF adelantó que en unas horas será presentado

Marcelo Gallardo comenzará oficialmente este jueves su primera experiencia como entrenador de una selección nacional. El argentino será presentado como nuevo técnico de Ecuador en la Casa de la Selección, en Quito, donde ofrecerá sus primeras declaraciones como responsable de la Tri.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que el acto se realizará a las 15:30 horas de Ecuador, es decir, a las 16:30 ET / 13:30 PT.

Gallardo llega al combinado ecuatoriano después de dirigir durante varios años a River Plate, además de sus experiencias en Nacional de Uruguay y Al-Ittihad de Arabia Saudita. Su llegada representa el inicio de un nuevo proceso rumbo a los próximos compromisos internacionales.

Una nueva era está por comenzar. ??



Mañana presentamos oficialmente a Marcelo Gallardo, nuevo Director Técnico de La Tri.



?? Sigue en vivo su primera rueda de prensa al frente de Ecuador a través de nuestro canal de YouTube, CanalFEF.



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¿Cuándo y a qué hora será presentado Marcelo Gallardo?

La presentación oficial de Marcelo Gallardo tendrá lugar este jueves 17 de septiembre en la Casa de la Selección, ubicada en Quito.

La conferencia de prensa comenzará a las 15:30 horas locales, un horario que corresponde a las 16:30 ET / 13:30 PT.

El evento marcará el primer contacto público de Gallardo como entrenador de Ecuador y permitirá conocer sus primeras impresiones después de asumir el cargo.

El argentino firmó un contrato por cuatro años y tendrá como principales objetivos la Copa América 2028 y el Mundial de 2030.

Gallardo tendrá poco tiempo para preparar su debut

Después de su presentación, el nuevo técnico de Ecuador tendrá que comenzar inmediatamente con su trabajo.

Uno de los primeros asuntos será definir la lista de convocados para los próximos partidos internacionales de la selección ecuatoriana. Gallardo tendrá poco margen de preparación antes de su estreno.

Su primer partido como entrenador de una selección nacional será el 24 de septiembre, cuando Ecuador se enfrente a Corea del Sur en Seúl.

Posteriormente, el equipo viajará a Japón para disputar dos compromisos correspondientes a la gira asiática.

Los primeros partidos de Gallardo con Ecuador

El debut del argentino está programado para el 24 de septiembre frente a Corea del Sur.

Después llegará el duelo ante Japón, previsto para el 1 de octubre, mientras que el 5 de octubre Ecuador se enfrentará a Nueva Zelanda o Panamá, dependiendo del resultado del otro encuentro.

Estos partidos serán las primeras oportunidades de Gallardo para comenzar a implementar sus ideas de juego y observar a los futbolistas que podrían formar parte de su proyecto.

Gallardo inicia su primera experiencia al frente de una selección

Aunque Gallardo cuenta con una amplia trayectoria como entrenador de clubes, Ecuador será la primera selección nacional que dirigirá durante su carrera.

El argentino construyó gran parte de su prestigio durante su paso por River Plate, donde consiguió numerosos títulos y dirigió al equipo en dos etapas.

Ahora tendrá un desafío diferente: construir un proyecto con un grupo de futbolistas que deberá preparar para la Copa América 2028 y las eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

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