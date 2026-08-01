Ya son 17 seleccionadores que no pudieron “sobrevivir” al Mundial de 2026

El entrenador Hugo Broos se suma a la larga lista de seleccionadores que cortaron su proceso tras el Mundial de 2026. El estratega belga se convierte en el número seleccionador 17 que abandona el banquillo. Repasa todos los nombres de la lista.

La selección sudafricana logró superar el Grupo A en la Copa del Mundo. A pesar de caer en la primera jornada 2-0 contra México, Hugo Broos y sus dirigidos rescataron un empate 1-1 contra la República Checa y derrotaron a Corea del Sur 1-0 en la última jornada.

Thank You, Coach Hugo Broos. A Grateful Nation Salutes You. ??????

?Coach, ?today, as you step down from your role as Head Coach of Bafana Bafana, we want to pause and extend our deepest, most heartfelt gratitude for everything you have poured into South African football. pic.twitter.com/FqdWFQcnV3 — Bafana Bafana (@BafanaBafana) July 31, 2026

Sudáfrica llegó hasta dieciseisavos de final. En esta ronda se midieron a Canadá y fueron superados 1-0. A pesar de la buena actuación del conjunto africano, Hugo Broos abandona el banquillo de los “Bafana Bafana”

Seleccionadores caídos tras el Mundial de 2026

El primer seleccionador relegado de su cargo fue el francotunecino Sabri Lamouch. Túnez destituyó a este estratega tras perder 5-1 contra Suecia en la primera jornada del Mundial.

O clima azedou na Tunísia???



O técnico (agora ex) Sabri Lamouch, não resistiu ao revés pra Suécia por 5×1 na estreia da Copa e foi mandado embora!



Fortes emoções e estamos só na 1° rodada senhoras e senhores!??#CopaNaGlobo #AGenteJogaJunto #FutebolNaGlobo pic.twitter.com/dxxiFkviuc — TV Globo (@tvglobo) June 15, 2026

Cuatro seleccionadores abandonaron sus procesos de forma voluntaria tras quedar eliminados en fase de grupos. El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa (a cargo de Uruguay), dieron un paso al costado tras la temprana eliminación de sus selecciones.

MARCELO BIELSA, MUY ENOJADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL.



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Entre los eliminados de la siguiente ronda hay tres seleccionadores que no continuaron con sus procesos. Entre ellos están el argentino Sebastián Beccacece (Ecuador), el neerlandés Ronald Koeman (Países Bajos) y el alemán Julian Nagelsmann (Alemania).

??? Julian Nagelsmann at full time. ? pic.twitter.com/2YZiDFFLL2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2026

En la ronda de octavos de final hubo otros tres caídos. El portugués Carlos Queiroz (Ghana), el español Roberto Martínez (Portugal) y el mexicano Javier Aguirre. Este último se sabía que no continuaría al mando de la selección y que el testigo lo tomaría Rafa Márquez.

Otros seleccionadores que se suman a esta lista son el marroquí Jamal Sellami (Jordania), el croata Zlatko Dalic (Croacia), el senegalés Pape Thiaw (Senegal), el francés Didier Deschamps (Francia) y el francés Rudi García (Bélgica).

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