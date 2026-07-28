Sebastián Beccacece desmintió las supuestas amenazas que hubo antes del partido contra México

La selección de Ecuador fue una de las grandes decepciones del Mundial de 2026. Se esperaba que el conjunto sudamericano tuviera una gran participación en la Copa del Mundo. Sebastián Beccacece desmintió rumores sobre presuntas amenazas que habrían sufrido sus futbolistas.

La Tri se fue en dieciseisavos al caer ante México. El conjunto mexicano dominó por completo a la selección sudamericana. Tras la victoria de México 2-0, comenzaron a surgir muchas teorías que argumentaban la caída de Ecuador con intimidaciones y amenazas que habrían sufrido los jugadores. Beccacece lo de negó

“Falso y desmiento tajantemente cualquier especulación. Nosotros perdimos porque México fue mejor que nosotros en el primer tiempo futbolísticamente y se terminó el debate”, dijo el estratega argentino en una entrevista con Radio Centro.

Sebastián Beccacece considera que estos rumores surgieron en medio de la necesidad de explicar el mal rendimiento de Ecuador. La Tri no pudo trascender a los octavos de final, en un torneo en el que fueron capaces de derrotar a Alemania.

“Cuando se pierde a veces es más fácil buscar otras explicaciones. Nosotros hicimos las cosas que teníamos que hacer y se acaba el debate. No hay que generar conspiraciones o teorías que no sean ciertas”, agregó.

Solo México superó a Ecuador

Sebastián Beccacece considera que Javier Aguirre fue el único seleccionador que logró superar a La Tri. Aunque en esencia puede que sea cierto, Ecuador no tuvo un buen Mundial. Los sudamericanos tuvieron muchos problemas para convertir goles.

“El juego con México fue el único partido donde fuimos superados, donde no pudimos mostrar nuestro juego. No nos dejó demostrar por qué estuvimos en esa instancia”, concluyó.

En la primera jornada, Ecuador fue superado por Costa de Marfil 1-0 con un gol sobre la hora. En el segundo encuentro igualaron 0-0 contra Curazao. Alemania fue la única selección que se llevó una derrota de parte de los sudamericanos 2-1, en la última jornada.

El dieciseisavos cayeron contra México 2-0. La Tri dejó un balance de dos derrotas, un empate y una derrota en el torneo. Solo ante Alemania pudieron anotar goles.

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