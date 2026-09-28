Hombre es atraído a una casa en Tennessee donde presuntamente fue desnudado, golpeado y baleado

Un hombre fue presuntamente atraído a una vivienda en Memphis, Tennessee, donde cuatro sospechosos lo desnudaron, golpearon y le dispararon en una pierna, de acuerdo con los registros policiales citados por medios locales.

La víctima aseguró que Bailey Jobin, de 23 años, lo llevó hasta una vivienda color salmón ubicada en Pope Street el 23 de septiembre. Joseph Polk habría sido quien lo trasladó hasta el lugar, según la investigación.

Una vez dentro de la propiedad, un hombre al que la víctima identificó únicamente como “Jay el de una pierna” y otros dos sospechosos habrían llegado para exigirle dinero que, según ellos, le habían prestado para comprar un vehículo.

Lo obligaron a desnudarse y salir al patio

De acuerdo con la declaración de la víctima, los hombres lo obligaron a quitarse toda la ropa y posteriormente le ordenaron dirigirse al patio trasero de la vivienda.

El hombre dijo a sus agresores: “Van a tener que matarme aquí”.

Según los registros policiales citados por Action News 5, Polk habría sacado un arma de fuego y disparado contra la víctima, alcanzándola en el muslo derecho.

Los otros dos sospechosos presuntamente comenzaron a golpearlo en el rostro. La víctima aseguró que como consecuencia de la agresión perdió varios dientes.

Después del ataque, el hombre logró llegar al Baptist East Hospital, donde fue entrevistado por investigadores e identificó a los sospechosos que, según su declaración, participaron en la agresión.

La policía localizó al presunto tirador

Los investigadores determinaron que Polk era presuntamente quien había disparado y comenzaron a buscarlo.

Las autoridades lo localizaron después de verlo conducir un BMW negro modelo 2013 que coincidía con la descripción de un vehículo reportado como robado.

Los agentes intentaron detenerlo inicialmente, pero el hombre huyó. Posteriormente volvieron a localizarlo mientras se encontraba junto al vehículo robado estacionado.

La policía logró establecer contacto con él, confirmó su identidad y lo arrestó.

Polk fue llevado para ser interrogado, pero, según el reporte, afirmó estar bajo los efectos de varias sustancias. Los investigadores determinaron que no se encontraba en condiciones de rendir una declaración.

El hombre enfrenta cargos por robo especialmente agravado, posesión o uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave peligroso, posesión de un arma de fuego siendo un delincuente convicto, robo de un vehículo valorado entre $2,500 y $10,000, evasión del arresto y conducir sin una licencia válida.

Jobin enfrenta un cargo por robo especialmente agravado.

Ambos sospechosos tenían previsto comparecer ante un tribunal el viernes.

Los otros presuntos implicados, incluido el hombre al que la víctima conoce como “Jay el de una pierna”, no habían sido arrestados.

Polk ya había sido acusado de huir de la policía

Los registros citados en el reporte señalan que Polk también fue acusado en 2024 de agredir a un agente mientras escapaba de la policía en un vehículo robado.

En aquel incidente, presuntamente conducía una Chevrolet Silverado cuando, durante una parada de tráfico, retrocedió contra la puerta de pasajeros de un vehículo policial.

Un agente se encontraba en el asiento del pasajero e intentó salir, pero quedó atrapado entre la puerta y el marco del vehículo, según los registros.

Las autoridades señalaron que Polk huyó a gran velocidad, pasó un semáforo en rojo y posteriormente perdió el control del vehículo, que chocó contra varios automóviles.

El hombre habría intentado escapar a pie, pero fue detenido rápidamente por los agentes.

Polk enfrentó entonces cargos por agresión agravada contra un socorrista o agente de primera respuesta, evasión del arresto, robo de propiedad, exceso de velocidad, desobedecer una luz roja, conducción imprudente y conducir sin licencia.

Al momento de ese arresto, también tenía órdenes de detención relacionadas con evasión, robo y delitos contra la propiedad, de acuerdo con documentos judiciales.

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