EE.UU. reporta tres muertos en otro ataque a supuesta narcolancha 

El ejército estadounidense anunció que el viernes llevó a cabo otro ataque contra una embarcación, el tercero en una semana.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), que supervisa las fuerzas militares estadounidenses en el Caribe y Latinoamérica, confirmó el ataque, el más reciente de una controvertida campaña que se extiende por varios meses contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Pacífico oriental y el Mar Caribe.

La embarcación estaba acusada de traficar drogas en el Pacífico oriental. Tres hombres, descritos por SOUTHCOM como “narcoterroristas”, murieron, elevando a más de 200 el número total de fallecidos en los ataques, que comenzaron a principios de septiembre.

SOUTHCOM declaró que la acción militar fue un “ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”. El comando indicó que la inteligencia había confirmado que la embarcación “navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental” y que participaba en “operaciones de narcotráfico”.

On May 29, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking? pic.twitter.com/ynibuPqDd3 — U.S. Southern Command (@Southcom) May 30, 2026

Este es el último ataque en lo que el gobierno estadounidense describe como una ofensiva contra el narcotráfico en el país. Sin embargo, esta acción ha generado críticas internacionales, preocupación entre grupos humanitarios y un escrutinio minucioso por parte del Congreso.

La administración Trump aún no ha presentado públicamente pruebas de que las embarcaciones transportaran drogas.

El ataque se produce un día después de que Estados Unidos matara a dos personas en un ataque contra una supuesta embarcación de narcotraficantes, y días después de que otro ataque estadounidense contra otra embarcación causara la muerte de un hombre y dejara dos sobrevivientes.

El gobierno estadounidense ha declarado que se encuentra en un “conflicto armado” legal con los cárteles de la droga, el cual, según afirman, es necesario para frenar el flujo de drogas hacia el país y salvar vidas estadounidenses.

Sin embargo, grupos humanitarios, expertos internacionales y algunos exfuncionarios han denunciado los ataques como ilegales según el derecho internacional, ya que las fuerzas armadas no pueden atacar a civiles que no representen una amenaza inmediata.

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